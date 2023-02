Le leader genkois tombe à domicile face à l'Antwerp et enregistre sa troisième défaite de la saison

Il ne s'agit que de la troisième défaite de Genk cette saison en championnat après les revers subis contre Bruges (3-2, 1re journée) et Courtrai (1-0, 18e journée). En revanche, il s'agit de la première défaite à domicile en Pro League. Les Limbourgeois avaient déjà été battus par l'Antwerp cette saison, en Coupe de Belgique (0-3).

Cette défaite brise l'élan des Limbourgeois qui ne comptent plus que six points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise à neuf matchs de la fin de classique. L'Antwerp fait la bonne opération du week-end en revenant à 12 points du leader et 6 de son dauphin.