A Zulte, Mbaye Leye a rendu sa place à Alieu Fadera, suspendu contre l'Union, a repêché Jelle Vossen et Ruud Vormer tout comme Timothy Derijck et Zinho Gano, qui étaient blessés. De son côté, Dominik Thalhammer a donné un fameux coup de balai à son équipe après la défaite face à Anderlecht. Le coach ostendais a placé Guillaume Hubert dans le but et a titularisé Pierre Dwomoh, Kelvin Arase, Thyerry Ambrose, Osaze Urhoghide et Hornby.

Ce jeu de chaises musicales n'a pas empêché Zulte d'ouvrir la marque par Zinho Gano, isolé devant Hubert par une subtile louche de Vossen (5e,1-0) Après la sortie de Vormer blessé à l'épaule, les Waregemois ont plus cherché Christian Brüls mais le danger est venu de Fadera et Vossen. En plus, Hubert s'est montré attentif sur un centre de la droite d'Alessandro Ciranni (63e).

S'il a apporté encore plusieurs changements, le coach ostendais a tablé sur le contre et après une première frappe dans les mains de Sammy Bossut (70e), Fraser Hornby a égalisé (75e, 1-1) Après le but de leur Écossais, les visiteurs ont reculé et semblaient plus que satisfaits du partage.