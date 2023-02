Leye sans Vormer avec Zulte Waregem à Seraing : “Mais ce n’est pas une excuse”

"Moi, je préfère que Vormer ne joue pas"

Et Mbaye Leye ? Il refuse de s’en servir comme “excuse”. “La blessure de Ruud a été un gros point négatif la semaine dernière lors du partage à Ostende (1-1) mais avec un peu plus d’efficacité, on aurait gagné sans lui. D’une manière ou d’une autre, on doit ramener les trois points et tout donner. Il va falloir travailler dur pour ramener la victoire.” Une victoire indispensable pour les deux formations.