Deila euphorique: "On a les meilleurs supporters de Belgique et je suis heureux d'avoir pu les rendre fiers"

Balikwisha : « C’est une victoire impressionnante. On sort d’une période un peu compliquée donc elle fait du bien celle-là. On savait que c’était un match important et qu’il y avait moyen de faire quelque chose, donc on est très heureux. On s’est tous battu comme des hommes, comme des guerriers. On prend match après match, la semaine prochaine il faudra faire un bon résultat à Anderlecht et on verra pour la suite. »

Geraerts : « On a fait beaucoup trop d’erreurs individuelles pour gagner aujourd’hui. Le Standard est venu pour gagner, pour jouer au foot et ils ont su être efficaces. La grande différence entre les deux équipes est l’efficacité dans les deux rectangles. C’était difficile en première mi-temps de trouver des espaces, c’est pour ça que j’ai sorti un défenseur pour un joueur offensif à la pause. Je trouve que ça a été un peu mieux par la suite. »

Deila : « On avait un tout autre état d’esprit par rapport à la semaine dernière, on s’est battu tous ensemble les uns pour les autres. Les joueurs ont vraiment fait un match incroyable, on aurait même pu inscrire plus de buts. Les supporters étaient encore présents aujourd’hui. On a les meilleurs supporters de Belgique et ça, ça n’a pas de prix. On travaille tous les jours pour arriver à ce niveau de performance. Je suis très heureux d’avoir pu rendre nos supporters fiers. »