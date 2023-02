Après son succès 2-0 contre OHL, La Gantoise revient à un point du top 4

Pour remporter ce duel entre deux clubs en perte de vitesse, Hein Vanhaezebrouck a apporté trois changements par rapport à l'équipe battue à Qarabag en Conference League: Andrew Hjulsager et Nurio ont pris la place d'Alessio Castro-Montes et Joseph Okumu tandis que Paul Nardi a fait son retour dans le but bien que Davy Roef ait fait le travail en Azerbaïdjan. A OHL, Marc Brys a sorti Nachon Nsingi du onze de base au profit de Musa Al-Tamari et a fait confiance à Joren Dom en défense suite à la suspension de Federico Ricca.

Disputée sur un terrain difficile, les deux équipes ont mis du temps à s'approcher du but adverse. Pendant une vingtaine de minutes, le ballon a constamment changé de camp mais le jeu est resté concentré au milieu du jeu. Le duel a vraiment démarré quand Ewoud Pletinckx est intervenu à bon escient devant Hong Hyun-seok, qui avait été lancé dans la profondeur (21e). Après cette action, La Gantoise a souvent été invisible alors qu'OHL s'est créé plusieurs occasions par Al Tamari (25e), Siebe Schrijvers dont la frappe a heurté la transversale (27e), Dylan Ouédraogo (33e) et Mario Gonzalez (38e). Les Buffalos étaient bien payés d'autant que Nardi a signé un bel arrêt face à Al Tamari, arrivé face à lui (35e).

De retour des vestiaires, les Buffalos se sont montrés plus enthousiastes et les Louvanistes ont éprouvé du mal à suivre le ballon. Le travail acharné a vite payé grâce à Hong, qui a attiré deux défenseurs et le gardien Valentin Cojocaru avant de glisser le ballon de la ligne de fond à Cuypers (49e, 1-0). Grâce ce 15e but, l'attaquant gantois rejoint Vincent Janssen à la deuxième place du classement des canonniers, à une unité de Paul Onuachu, qui a quitté Genk. Face à des Louvanistes dangereux sur les phases arrêtées, les Gantois ont géré leur avance avant de la doubler par Kums, sur passe de Cuypers ( 73e, 2-0).

