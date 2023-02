La Pro League a dit non aux promoteurs de la Super League

La Pro League a lancé récemment sa “Pro League Business school” pour (mieux) former ses dirigeants. Lors de la première séance, Lorin Parys a notamment invité Bernd Reichart, le CEO du fameux projet privé de Super League. Les clubs ont écouté, mais n’ont pas été emballés, à en croire le CEO de la Ligue : “Pour moi, il y a un principe sacré dans une compétition, même européenne : elle doit être ouverte”, nous répond Parys. “Il est essentiel que ce soit le championnat national qui donne accès à ces compétitions, ce qui est très différent de la philosophie de départ de la Super League. Maintenant, on dit qu’elle serait non plus fermée, mais “semi-fermée”. J’ai invité Bernd Reichart, le CEO de la Super League, lors de la première séance de la Pro League Business school ; mais je pense qu’il n’a convaincu personne sur la possibilité de voir un changement positif advenir pour un de nos clubs. Je lui ai dit que c’était compliqué de critiquer son projet, car personne ne sait ce dont on parle exactement… pas même eux-mêmes, on dirait. Le message que j’ai délivré devant les 75 participants était de dire : ce que vous avez présenté n’est pas convaincant, au contraire. Moi, je n’y crois pas et je lui ai dit que je pense que c’est une mauvaise chose pour la Pro League. Ca a été confirmé, aussi à la Pro League Business School, par Javier Tebas, le Président de La Liga. Nous avons été 40 ligues de 34 pays à le dire, d’ailleurs. J’ai rappelé que sans Genk, il n’y aurait pas de Courtois ni de De Bruyne. On sent que le seul moteur, c’est la recherche d’argent et je suis contre. Ils ont raison lorsqu’ils disent que la distribution par l’UEFA des revenus aux clubs peut être améliorée. Mais la réponse est pire que la situation actuelle et creuserait l’écart entre les clubs du top européen et les nôtres, juste en dessous.”