Gand s’en prend à la VAR après la non-exclusion de Buchanan : “Est-ce de l’incompétence ou de la mauvaise volonté ?”

”Ces derniers jours, les clubs, les supporters et les médias ont observé avec perplexité ce qui s’est passé sur nos terrains. De nombreuses décisions arbitrales qui ont été (non) prises entraînent une grande incompréhension et des questions pertinentes”, a déclaré La Gantoise.

”Le coup de coude du joueur du Club Bruges, Buchanan, était un carton rouge évident, tout le monde le reconnaît. Comment se peut-il qu’il ait été jugé différemment par les arbitres ? Qu’est-ce qui a poussé la VAR à ne pas intervenir ? Et pourquoi l’arbitre n’a-t-il pas demandé l’aide de la VAR lorsqu’il a vu la lèvre en sang de Gift Orban ? Est-ce de l’incompétence ou de la mauvaise volonté ?”

”Une action incompréhensible et inacceptable”

Selon les Gantois, le carton rouge non attribué à Buchanan n’était pas seulement une erreur, mais “une action totalement incompréhensible et inacceptable de la part d’un professionnel”.

”Quelques heures après sa performance dramatique à Bruges, l’arbitre vidéo Kevin Van Damme a déjà dû agir à nouveau comme VAR lors d’un autre match. Dimanche prochain, il sera tout simplement à nouveau actif. Rien Vanyzere, assistant VAR à Bruges dimanche dernier, pourrait également intervenir à nouveau quelques jours plus tard lors d’une demi-finale de Coupe. Cela prouve d’autant plus l’échec de la direction et même du conseil d’administration de la RBFA.”

Des actions sont prévues

Les Buffalos dénoncent le silence de l’association de football et du département des arbitres, à qui elles vont écrire. “Notre club veut de la transparence sur ce qui s’est passé dimanche dernier à Bruges et posera des questions claires à ce sujet. Qu’est-ce qui a été communiqué exactement entre le VAR et l’arbitre ? Comment Kevin Van Damme explique-t-il lui-même ce qui ne peut être expliqué ? Nous sommes curieux de connaître les réponses, tout comme nos supporters. Si Gand ne reçoit pas ces réponses, nous ne manquerons pas de les faire valoir devant le tribunal.”