Resté un an sans jouer en Grèce, Hugo Cuypers se raconte dans Vestiaire : “Mon sens du but m'a sauvé” (PODCAST)

Hugo, quel souvenir gardez-vous de tes premières minutes avec le Standard ?

”Je me souviens que l’équipe première avait raté sa saison et que je faisais partie des jeunes appelés pour disputer le premier match de playoffs 2. La direction préparait déjà la saison suivante. Je suis rentré 10 minutes… et puis plus rien. C’est bien la preuve qu’il ne s’agissait pas d’une récompense de ma saison en U21 ou de bons entraînements. C’était plus pour faire le nombre. J’étais même un peu surpris de jouer. Quand j’y repense, avec les années, je ne considère pas vraiment ça comme mon début professionnel car le contexte était spécial. Je n’étais pas prêt, ni physiquement ni mentalement. Et je sentais bien que le club ne comptait pas sur moi.”

La saison suivante, vous êtes prêté à Seraing, en D1 Amateurs.

”C’est un peu dans la continuité. On ne voulait pas se débarrasser de moi car j’avais toujours été correct mais je sentais bien que le Standard ne faisait pas tout pour les jeunes, comme c’est le cas aujourd’hui. Je n’avais pas vraiment d’opportunités, d’où mon prêt à Seraing. C’est là que j’ai découvert le football adulte. Mais durant toute la première partie de la saison, j’ai été à l’arrêt avec une pubalgie. J’ai finalement marqué six buts dans un championnat plus compliqué qu’il n’en a l’air. C’était une première expérience dans une compétition où il fallait se battre pour chaque point… et pour chaque prime.”

Vous revenez au Standard. Et c’est la case noyau C qui vous y attend.

”Oui, le message a été très clair (sourire). Je n’attendais qu’une chose : jouer pour le Standard. Mais quand j’ai été réintégré au noyau U21, avec mon contrat d’un an restant, j’ai pris la décision de partir.”

Vous aviez des options sur la table ?

”Honnêtement, non. Puis mon agent (NDLR : Jacques Liechtenstein) m’a proposé le Lierse. Il connaissait bien le président Maged Samy. Fin août, tout était réglé. Mais un joueur qui devait partir n’est pas parti et Maged Samy a précisé à mon agent qu’il avait acheté un club en D2 grecque, Ergotelis. Et c’est là que je me suis retrouvé, sans spécialement le vouloir. Je ne savais vraiment pas où je mettais les pieds. On était le 31 août et je plonge alors dans l’inconnu total.”

Avec quel sentiment ?

”Je n’ai même pas eu de temps de me poser de question tellement ça a été vite. Cet été-là, en 2017, mes parents m’avaient donné deux années pour percer dans le football et en vivre. J’avais quelque part envie de cette expérience à l’étranger, pour voir ce que c’est de vivre pour et du foot, sans distraction autour de moi. C’était un pari.”

Et un risque. Le plus gros que vous avez pris dans votre carrière ?

”Oui, mais sur le moment, je ne m’en suis absolument pas rendu compte. J’étais jeune et je voulais jouer au foot et être pro. Peu importe le niveau, je voulais savoir ce que c’était et ne pas avoir de regret. À titre personnel, ce fut une belle année avec 22 buts en 29 matchs. Je vivais dans une belle région, la Crête. Une région touristique et facile d’accès. Il faisait toujours beau. Mais je me souviens surtout que la saison avait commencé tardivement. Cette année-là, la D2 grecque a été le championnat européen qui a débuté le plus tard en Europe. On a joué notre premier match fin octobre à cause de la corruption et des certaines raisons que j’ignore encore. On a commencé le championnat à 18 clubs et on l’a terminé à 16 car deux clubs sont tombés en faillite. C’était très instable.”

Dans ce contexte, vos belles performances vous permettent d’attirer l’œil de quasiment toute la D1 grecque.

”Moi, ma première envie était de revenir en Belgique, près de la maison mais les matchs de D2 en Grèce sont à peine télévisés. Deux par week-end. Les clubs belges n’avaient aucune idée de ce que je faisais là-bas ou du niveau, ce que je peux comprendre parfaitement. Mais en Grèce, il y avait de l’intérêt. Et pour la première fois, j’ai le choix. Deux grands noms du football grec ressortent surtout : l’AEK Athènes et l’Olympiacos. Ils me veulent absolument.”

Mais là, les choses se compliquent : Ergotelis veut vous faire signer à l’AEK Athènes. Et pas ailleurs.

”Mes agents ont rencontré les directions des deux clubs mais on a rapidement une préférence pour l’Olympiacos. Le transfert traîne et je sens qu’on me force un peu la main pour aller à l’AEK, sans trop que je comprenne pourquoi. Malgré les années, je ne comprends d’ailleurs toujours pas cette position. Comme j’entrais dans ma dernière année de contrat, on pensait qu’Ergotelis lâcherait le morceau fin août pour ne pas me laisser partir librement quelques mois plus tard. Mais le 1er septembre, ils n’avaient toujours pas changé d’avis. Rien n’avait bougé. Personne n’a lâché le morceau. Ni eux, ni nous.”

Vous comprenez directement que vous allez passer un an sans jouer un seul match ?

”Non, car il y a encore la carotte du mercato de janvier. Je me dis qu’une solution sera peut-être trouvée à ce moment-là et je travaille avec un préparateur physique pour être prêt. Mais en janvier, rebelote. Ils sont toujours sur l’AEK et nous sur l’Olympiacos, là où j’ai signé librement un contrat de quatre ans... mais en sachant que je ne pourrais y aller que l’été suivant. Je n'ai donc pas joué durant un an.”

Une saison blanche dans son entièreté peut briser une carrière.

”C’est vrai mais dans ma tête, c’était logique, à ce moment-là, de procéder de la sorte. Signer à l’AEK était à l’encontre de mes valeurs. Ce n’était pas sain et cela en devenait même menaçant, Je préférais ne pas poursuivre ma carrière plutôt que de me retrouver dans de mauvaises mains. Les conditions étaient mauvaises et je sentais que j’allais m’enterrer en signant là-bas.”

Vous arrivez enfin à l’Olympiacos avec un contrat de quatre ans en main, en juillet 2019. Le pari était réussi par rapport à vos parents.

”Oui. Mais j’ai pu m’apercevoir du gouffre entre un club de D2 grecque et un top club. Et avec une année l’arrêt dans les jambes, c’était encore plus grand. Insurmontable. M’imposer dans cette équipe était mission impossible. Fin de l’été, je suis prêté comme c’était prévu. À Ajaccio, en Ligue 2 française.”

En Corse, l’objectif est simple : relancer la machine.

”Clairement. Jouer le plus de matchs possible. Ce qui m’avait manqué la saison précédente. Cela a été, de loin, le bon choix. Je n’ai marqué que cinq buts mais cette expérience m’a énormément apporté, à un bon niveau. Collectivement, la saison a été très satisfaisante, on était troisièmes au moment où la France a arrêté ses championnats suite au Covid. Les deux premiers sont montés et je pense qu’on aurait pu prétendre à l’une de ses deux places dans une saison normale.”

Le Covid vous joue également des tours à votre retour à l’Olympiacos.

”La Grèce avait, elle, terminé son championnat. Quand je suis rentré à la fin de mon prêt, un juillet, les Grecs reprenaient leur championnat de la saison suivante… mais je ne pouvais pas jouer. Je n’étais pas éligible. Durant deux mois, je me suis entraîné dans un noyau de sept à dix joueurs avec tous les retours de prêt. Sans participer aux séances collectives. L’équipe fait le doublé coupe-championnat et on a une semaine de préparation tous ensemble entre les deux saisons. On est mi-septembre et je n’ai pratiquement pas de préparation collective dans les jambes. Le coach décide alors de garder presque entièrement son groupe de la saison précédente pour aller faire le parcours européen et ne m’inscrit pas dans la liste européenne. J’étais déçu mais je comprenais son choix.”

C’est encore une expérience : celle d’un remplaçant qui se bat pour grappiller des minutes.

”Oui, j’ai tenté de montrer que je pouvais jouer des bouts de matchs. Je voulais vraiment tenter le coup Je suis arrivé dans le noyau, rempli d’internationaux, sur la pointe des pieds. On parle de joueurs expérimentés comme Valbuena, Holebas ou Rafinha. Mais en fin de saison, j’avais mûri au sein d’une équipe compétitive. Et à force de voir ces joueurs plus âgés être performants, je me suis dit, pour la première fois de la saison, que j’avais encore le temps pour faire une belle carrière. Alors que jusqu’alors, j’avais toujours eu l’impression d’avoir du retard sur les autres. Cela m'a, quelque part, rassuré.”

La suite logique, c’était un retour en Belgique durant l'été 2021. C’était votre priorité ?

”Oui, si l’option s’offrait à moi. Et Malines s’est manifesté. J’ai sauté sur l’occasion car je ne voulais pas revivre une saison comme remplaçant à l’Olympiacos. J’avais aussi besoin de retrouver un encadrement familial, me rapprocher de ma maison et de ma compagne.”

Désormais, vous êtes le meilleur buteur de Gand avec 19 buts toutes compétitions confondues. Vous avez 26 ans mais on a l’impression que vous avez déjà tout vécu dans le football.

”C’est en en parlant que je m’en rends compte. Dans ma tête, c’est un parcours normal. Mon parcours. Mais c’est vrai que ce n’est pas banal. Mon sens du but m’a sans doute sauvé. Le même joueur à une autre position n’aurait peut-être pas suivi le même chemin. Et je pense même qu’avec 10 buts de moins en D2 grecque, je n’aurais sans doute pas signé à l’Olympiacos.”

Avec ce vécu, le monde du foot ne vous a jamais dégoûté ?

”Non, je sais que c’est un monde qui a des défauts mais je prends du plaisir à en faire part et à jouer. C’est mon métier, ma passion et j’ai envie de l’exercer le plus longtemps possible. Et je pourrais même rester dans le football après ma carrière... car on peut dire que j’ai de l’expérience (rires).”