Genk perd des plumes à Saint-Trond, bonne opération en vue pour l’Union et l’Antwerp ?

Avec 67 points, Genk domine toujours le classement à six journées de la fin de la phase classique. Il devance l'Union (56 points) et l'Antwerp (54 points), qui joueront plus tard dimanche. Saint-Trond est 12e avec 36 points.

Au quart d'heure, une phase arrêtée jouée en deux temps est revenue à McKenzie, seul à l'entrée des six mètres, mais le défenseur limbourgeois a envoyé le ballon dans les bras de Schmidt (15e). Au bout d'une action collective, Arteaga a décoché un centre tendu depuis le flanc gauche, et Samatta a plongé devant le but trudonnaire pour ouvrir la marque de la tête (0-1, 23e).

Le Tanzanien a ensuite repris un centre de Trésor au deuxième poteau, mais son envoi a terminé dans le filet latéral (42e). Juste avant le repos, les Canaris ont répondu avec un coup franc flottant de Bruno repris par Okazaki de la tête et prolongé au fond des filets par Konaté (1-1, 45e).

Après un début de deuxième période relativement calme, Genk a repris l'avantage avec un nouveau but de Samatta (1-2, 62e). Schmidt a dévié un centre Paintsil dans la course de l'attaquant limbourgeois, qui ne s'est pas privé pour convertir l'opportunité.

Comme en première période, Saint-Trond a égalisé, grâce à Bruno cette fois, d'un tir croisé à l'issue d'une longue chevauchée jusqu'au coin des six mètres (2-2, 77e). Vandevoordt a encore dû intervenir en fin de rencontre pour empêcher la catastrophe en repoussant un centre-tir d'Hashioka sur sa barre transversale (90e+5).

À 16h, les Anversois accueillent Malines tandis que les Unionistes se rendent à Eupen à 19h15.