Eleven durcit sa stratégie envers les bars qui ne détiennent pas de licence : “Un huissier pourra débarquer si rien n’est fait”

Concrètement, qu’est ce donc cette fameuse licence ? “Elle est obligatoire que ce soit pour un bar ou un hôtel qui retransmet nos chaînes”, nous explique-t-on du côté de chez Eleven. “Cette licence est l’équivalent du droit d’auteur perçu par la SABAM au sein des établissements horeca dans le secteur de la musique.”

Pourquoi la chaîne se réveille-t-elle deux ans et demi après avoir acquis les droits de la Pro League pour 103 millions d’euros par an ? “Dès que l’on a gagné l’appel d’offres, on voulait invoquer notre prérogative mais la situation était particulière avec le Covid. L’été dernier, nous avons décidé d’agir.”

Un manque à gagner réel

Pour la Belgique, ce concept apparaît comme neuf. Le gérant d’un établissement horeca paye déjà son abonnement et cela lui apparaît suffisant pour pouvoir diffuser les chaînes correspondantes. “Nous sommes conscients que c’est un changement culturel mais dans les pays étrangers, cela existe depuis de nombreuses années.”

Concrètement, le prix de cette licence varie en fonction de la superficie de l’établissement. Il faudra débourser mensuellement 69,95 euros hors tva pour une surface entre 0 et 30 m2, 149,45 euros si la superficie est supérieure à 100m2 et 99,95 euros pour la catégorie intermédiaire. “C’est bien moins cher que chez nos voisins. À titre d’exemple, la licence peut coûter 3000 euros en Angleterre, 329 euros en Italie et entre 250 et 300 euros pour l’Allemagne”, se défend-on chez le détenteur de droits.

Eleven a décidé de durcir sa politique envers les récalcitrants : “Nous travaillons avec un organisme qui réalisera des visites dans les bars pour constater s’ils sont en règle. Il y aura un avertissement en cas de non-respect puis une mise en demeure. L’étape d’après, c’est un huissier. Il pourra débarquer si rien n’est fait.”

Avec comme risques des indemnités fortes pour ceux qui ne respectent pas la loi.

Des mesures pour attirer plus de monde dans les bars

Si le groupe est bien conscient de l’impopularité de sa volonté de faire respecter leurs prérogatives, il veut aussi soutenir les établissements qui voient s’ajouter des frais supplémentaires avec cette licence. “Le but est d’attirer plus de monde dans les bars. Les tenanciers peuvent utiliser nos affiches pour annoncer les matchs.”

Le projet “une Tournée Générale” a également été mis en place. “On envoie un reporter offrir une tournée générale aux clients d'un bar qui dispose de la licence. On a également créé un concours où les fans peuvent gagner des maillots signés, des places et des expériences VIP moyennant une participation d’un euro. Cet euro est reversé au bar de leur choix.”

Comme une manière de faire passer la pilule.