Louvain s'impose face à Charleroi après une nouvelle interruption du match causée par les supporters de la T4

Marcq : J’ai beaucoup de frustration aujourd’hui. On avait très bien entamé cette rencontre et puis on prend le but sur un moment de flottement. Cependant, j’ai rein à reprocher à mon équipe, je ne pense pas que ce soit mérité pour l’OHL mais félicitations à eux. On va se battre jusqu’à la fin car on est capable d’aller chercher le top 8, les supporters le méritent malgré que par moment ils agissent avec un peu trop d’excès mais ça fait aussi leur force.

Brys : C’est super de venir prendre les trois points ici et c’est vraiment fantastique. L’équipe a été courageuse parce que Charleroi a mis une grosse pression. On peut toujours faire mieux et il faudra apprendre à tuer le match plus rapidement à l’avenir. J’ai profité de l’interruption pour calmer les joueurs et demander à joueur au foot calmement.

Mazzu : Je suis déçu et frustré, si une équipe méritait de gagner c’est nous ! On n’a rien laissé à Louvain à part des phases de transition. Je veux féliciter mes joueurs pour la prestation et l’envie ! La seule chose que je puisse reprocher c’est le manque de réussite et d’efficacité. Louvain a bien cassé le jeu avec son gardien et rien n’a été fait pour arrêter ça. Seulement 5 minutes de temps additionnel après 5 changements de chaque côté ça me semble étonnant. Il n’y a qu’à Bruges qu’on peut ajouter 11 minutes.