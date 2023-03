Joseph Paintsil, l’homme le plus décisif de Genk: “Une course et un karaoké contre Mbappé ? Il faudrait essayer"

Autant dire que la forme actuelle de Paintsil, plutôt discret de nature, est une des principales raisons pour lesquelles le Racing trône en tête de la Pro League, avant de recevoir l’Union SG ce dimanche. “Si je serais déçu de ne pas gagner le titre vu notre situation ? Oui, je le serais”, avoue Paintsil. “Mais nous ne ressentons pas de pression. Nous restons calmes. Comme le veut le cliché : nous prenons un match à la fois. Et puis il reste les playoffs à jouer… Si nous continuons à ce rythme, alors tout est possible.”

Celui qui laisse tous les défenseurs de Pro League sur place lève le voile sur sa saison, ses coéquipiers, ses ambitions ou encore ses hobbys.

Ses chiffres, ses progrès et sa vitesse

Joseph, vous connaissez la meilleure saison de votre carrière. Comment expliquez-vous cette explosion ?

”La confiance et, évidemment, le temps de jeu. Si vous en recevez davantage, alors vous avez plus d’opportunités pour montrer de quoi vous êtes capable. J’essaye toujours de tout faire pour le club. Je m’amuse beaucoup aussi et c’est une raison primordiale pour bien jouer.”

Vous parlez justement de votre temps de jeu. Wouter Vrancken endosse évidemment un rôle important. Ça a directement 'matché' entre vous ?

”Le coach est très calme et respectueux. Il ne crie pas sur ses joueurs. C’est quelque chose que j’apprécie particulièrement : je ne réagis pas bien quand les entraîneurs me crient dessus. Ça me rend confus. Il est humble et communique bien. Même si vous faites une erreur, il vous dit de continuer. Si je rate un dribble, il me dit que ce n’est pas grave et de retenter la prochaine fois.”

Vous êtes arrivé à Genk il y a quatre ans. Avant cette saison, vous étiez surtout utilisé comme remplaçant de luxe. Vous avez aussi été prêté en Turquie (NdlR : à Ankaragücü en 2020-2021). Vous ne deveniez pas impatient par moments ?

”C’était assez difficile à un certain moment. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. J’entrais souvent au jeu, mais je ne commençais que très rarement. Mais la patience est la clé. Vous ne savez jamais quand votre moment viendra. Je n’ai jamais créé de conflits. Je ne me suis jamais plaint. J’ai toujours voulu transmettre une énergie positive à l’équipe. Pour le collectif et pour moi-même. Je savais que ma chance viendrait et je remercie Dieu.”

Vous avez énormément progressé en ce qui concerne les décisions dans le dernier tiers du terrain.

”J’ai cette impression effectivement. Quand vous êtes dans le camp des adversaires, vous ne devez pas paniquer. C’est à eux de le faire justement. Il faut juste trouver les espaces et quand vous avez des coéquipiers qui sont toujours là où il faut… (sourire).”

Un de vos atouts principaux est votre accélération. Vous savez quelle vitesse de pointe vous avez atteinte cette saison ?

”Non (sourire).”

Vous avez couru à 37 km/h. Soit plus que Mbappé ou n’importe quel joueur à la Coupe du monde. Vous pensez que vous gagneriez une course contre le Français ?

”(Rires) Je ne sais pas. Il est très rapide aussi. Je ne sais pas répondre tant que je ne me mesure pas à lui.”

Peut-être l’année prochaine en Ligue des champions ?

”Oui, Inch Allah.”

Le Ghanéen a inscrit 11 buts et délivré 9 assists cette saison.

Ses coéquipiers

Parlons de vos coéquipiers. De l’extérieur, nous sentons une excellente entente au sein du groupe en général. Vous restez avec certains d’entre eux en particulier ?

”Je m’entends avec tout le monde sur le terrain et dans le vestiaire. Je suis très ouvert, je reste avec tout le monde. Que tu sois jeune, vieux… J’essaye de mettre la bonne ambiance. En dehors, je suis quelqu’un qui préfère rester à l’intérieur. Donc, parfois je vais au cinéma avec Mujaid (Sadick), avec Azziz (Ouattara).”

Qui tente le plus de petits ponts ?

”Quand on fait un toro ? Moi (rires). Et je réussis souvent !”

Qui mange le plus ?

”Je dirais les gardiens.”

Qui joue les DJ dans le vestiaire ?

”Soit moi, soit McKenzie, soit Azziz.”

Quel genre de musique ?

”De la musique afro, du rap anglais et parfois quelque chose que tout le monde peut apprécier.”

Qui passe le plus de temps devant le miroir dans le vestiaire ?

”Les Colombiens, ils prennent des douches super-longues. Ils parlent beaucoup et sont toujours les derniers à arriver à table. Mais celui qui passe le plus de temps devant le miroir, c’est Maarten (Vandevoordt). Pour ses cheveux, évidemment (rires).”

Qui est le clown ?

”C’est moi (rires). J’essaye le plus possible de tout tourner à l’humour. J’essaye de faire sourire les gens, peu importe la situation. Ça resserre les liens au sein du groupe.”

La Coupe du monde

Contre toute attente, vous n’avez pas été sélectionné par Otto Addo. Comment vous sentez-vous aujourd’hui ?

”Je suis très déçu et triste. Mais c’est le football. Les gens à la fédération ghanéenne et le coach prennent les décisions. Je dois me concentrer sur mon club. En sélection, les gens partent, d’autres arrivent. Les opportunités seront toujours là. La décision était injuste.”

Le sélectionneur vous a appelé pour vous expliquer les raisons ?

”Oui, mais je n'ai pas reçu d'explication claire.”

La presse ghanéenne expliquait que c’était peut-être en raison de vos liens avec Osey Palmer (un temps candidat à la présidence de la fédération).

”J’ai entendu ça aussi. Mais je ne pense pas que cela ait joué. Le sélectionneur, qui est un 'scout' de Dortmund, m’a juste dit : 'Le football n’est pas qu’une histoire de buts et d’assists. Tu ne défends pas assez.' Je lui ai répondu : 'OK, c’est votre décision et je ne veux pas me disputer avec vous.' Je pense que j’aurais pu aider mon pays d’une manière ou d’une autre. C’est l’Afrique et des choses comme celles-là se passent souvent.”

Vous étiez soulagé quand il a quitté son poste ?

”Je m’en fiche un peu de qui est sélectionneur. En tant que coach, il faut prendre des décisions et les justifier. Les mots que vous utilisez peuvent affecter les joueurs. Il faut choisir les bons. Ceux d’Addo à mon égard ne m’ont pas affecté. Je suis qui je suis. Je donne tout pour mon club pour l’instant, car c’est le plus important pour moi. Toute cette histoire est derrière moi.”

Ses hobbys

Vous aimez donc le cinéma ?

”Oui, j’y vais avec Azziz parfois, mais il n’a pas toujours le temps non plus. Il doit passer du temps avec sa copine. Je n’aime pas déranger les gens. Comme Paul (Onuachu), avant qu’il parte. Sa femme est enceinte et il a des responsabilités. Je vais donc parfois au cinéma seul. J’aime bien être calme et passer du temps avec moi-même.”

guillement "Je n'aime pas déranger les gens. Donc je vais parfois au cinéma tout seul."

Quel genre de film allez-vous voir ?

”En fait, j’aime tout et rien. Je vais parfois au cinéma juste pour sortir de chez moi. Après l’entraînement, je reste chez moi la plupart du temps. Je regarde Netflix ou je joue à Fifa. Ça peut paraître banal, mais parfois j’en ai besoin (sourire).”

Vous jouez avec vous-même sur Fifa ?

”Non (rires). Mais les gens me disent que j’y suis assez fort. Ça ne reste qu’un jeu vidéo.”

Apparemment, vous chantez très bien aussi.

”J’essaye en tout cas (sourire). J’adore tout simplement. Plus jeune, je chantais à la messe. Mon frère, ma mère et ma sœur jumelle chantent aussi. C’est de famille.”

Vous avez sorti un single.

”Oui, c’est vrai ! Vous pouvez le trouver sur YouTube. Je l’ai sorti juste pour le fun.”

Peut-être que vous ne battrez pas Mbappé au sprint. Mais au karaoké ?

”Au karaoké ? Nous verrons (rires). Il faudrait essayer.”

Vous passez aussi beaucoup de temps avec les autres Ghanéens du championnat ?

”C’est vrai que nous sommes quelques-uns : Francis Amuzu, Majeed Ashimeru, David Atanga, Denis Odoi et Kamal Sowah. Mais nous vivons assez loin les uns des autres. Nous nous croisons lors des matchs. Ça nous permet de parler et rire ensemble. Sinon, on discute par messages.”

Majeed Ashimeru va souvent à un restaurant ghanéen à Anvers. Vous le connaissez ?

”Oui ! Le Black Star. Je fais une heure de trajet, je mange sur place et puis je rapporte de quoi remplir mon frigo (rires). Vous devriez le voir…”

Son avenir

En septembre, vous avez prolongé votre contrat à Genk jusqu’en 2026. Vous vous voyez rester encore longtemps ?

"Cela dépend. Je donnerai toujours tout ici. Pour l'instant, je ne me préoccupe que d'une chose : jouer le mieux possible pour l'équipe. Nous verrons ce qui se passera après cette saison."

Vous avez une destination préférée ?

”J’ai toujours voulu jouer en Premier League. Si ça se passe un jour, Inch Allah. Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas grave, car il y aura toujours d’autres opportunités autre part. L’Espagne, l’Italie, l’Allemagne…”

L'attaquant rêve de la Premier League. Mais il est très bien à Genk aussi. ©JC Guillaume

Vous avez déjà eu des contacts ?

”Je ne sais pas. Mon agent s’occupe de ça et ne veut pas que je sois au courant. Histoire que je puisse pleinement me concentrer sur le sportif. Je le comprends. C’est une super saison pour nous et ce n’est pas le moment de parler de ça. Nous verrons en fin de saison.”

Idéalement, vous partirez avec une autre médaille de champion ?

”Oui, je prie pour ça. J’en ai vraiment besoin (sourire).”