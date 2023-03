Jupiler Pro League: Malines arrache la victoire face à Saint-Trond, Ostende dos à dos contre Eupen et Courtrai s'incline face à Westerlo

Bien que dominant dans la possession, Malines n'a pas trouvé de solution face aux Trudonnaires durant toute la première période. Un premier acte très faible en occasion puisqu'aucun tir n'a été cadré. Après 45 minutes, les deux équipes se quittaient sur un score vierge.

Malgré un retour des vestiaires avec de meilleures intentions et plusieurs occasions, les deux équipes ne parvenaient pas à trouver la faille après une demi-heure de jeu. À moins de dix minutes du terme, Wim Smet, l'arbitre de la rencontre, avec l'intervention du VAR, accordait un penalty à Malines pour une main de Taichi Hara. Hairemans se chargeait de le convertir pour donner l'avantage aux siens (82e).

Dans le temps additionnel, la défense malinoise faisait le gros dos afin de contenir les offensives d'une équipe de Saint-Trond qui jetait ses dernières forces dans la bataille.

Eupen et Ostende se quittent dos à dos au terme d'un festival de buts

Festival de buts mais aucun vainqueur dans le duel Eupen-Ostende (4-4) samedi dans ce duel important dans la lutte pour le maintien inscrit au calendrier de la 29e journée de Jupiler Pro League. Les Côtiers ont arraché le partage dans les dernières secondes de la rencontre. Au classement, Eupen (27 points), 14e, conserve trois unités d'avance sur Ostende (24 points), 1§e et premier relégable.

Après moins d'un quart d'heure de jeu, Lothar D'hondt accordait un penalty à Ostende. Ce dernier était transformé par Thierry Ambrose qui donnait ainsi l'avantage aux Côtiers (12e, 0-1). Cependant, Ostende se retrouvait rapidement en infériorité numérique. Averti une première fois par l'arbitre de la rencontre, Anton Tanghe a vu rouge et a été renvoyé un vestiaire juste avant la fin de la première mi-temps. Dans les derniers instants de la première période, Gassama récupérait le ballon dans le rectangle et envoyait une frappe dans la lucarne qui remettait les deux équipes à égalité (45e+3, 1-1).

Réduit à dix, Ostende n'a pas baissé les bras et profitait d'une grosse erreur de la défense eupenoise pour prendre l'avantage grâce à Ndicka Matam (56e, 1-2). Mais Eupen réagissait en moins de trois minutes sur une tête de Prevljak (59e, 2-2). La rencontre s'emballait complètement en quelques secondes puisque sur l'action suivante, Hornby bondissait sur le corner afin de marquer le troisième but ostendais (61e, 2-3).

Dans le dernier quart d'heure de jeu, Boris Lambert redonnait espoir aux Pandas en marquant le 3-3 (77e). En moins de dix minutes, les visités profitaient de cet élan pour prendre enfin les commandes grâce à Regan Charles-Cook (84e, 4-3). Si Eupen pensait avoir fait le plus dur, les Kustboys, jusqu'au boutistes, ont pu compter sur un but dans les derniers instants du match de Matej Rodin pour arracher un partage inespéré (90e+7).

Westerlo bat Courtrai et revient à hauteur de La Gantoise et du Standard

Westerlo s'est imposé 3-1 face à Courtrai samedi au Kuipje dans le cadre de la 29e journée du championnat de Belgique de football. Le club campinois est 7e (45 points), tandis que les Flandriens sont 15e (27 points).

Alors que Courtrai s'était créé plusieurs occasions, touchant notamment le poteau sur un envoi de Dion De Neve (34e), ce fut Westerlo qui trouvait le chemin des filets en toute fin de première période. Sur un corner au second poteau, Tsuyoshi Watanabe, pressé par Kyan Vaesen, marquait contre son camp, portant les Campinois aux commandes avant de rentrer aux vestiaires.

Westerlo faisait le break à l'heure de jeu. Tom Vandenberghe déviait un envoi de Nene Dorgeles. Kyan Vaesen était à la réception du cuir qu'il envoyait au fond des filets. Massimo Bruno relançait le suspense en profitant d'une erreur de la défense campinoise pour réduire l'écart (2-1, 64e). Trois minutes plus tard, Tom Vandenberghe s'interposait deux fois coup sur coup face à Nene Dorgeles. À l'autre bout du terrain, la frappe enroulée de Kadri passait juste au-dessus du but (70e). La rencontre s'animait et le 3e but campinois, signé Vaesen, tombait à la 73e minute, mettant Westerlo définitivement à l'abri.

Avec 45 points, Westerlo revient à hauteur de La Gantoise et du Standard et porte à cinq unités son avance sur le 8e, le Cercle de Bruges, qui recevra Anderlecht dimanche. Courtrai, 27 points, pointe au 15e rang, derrière Eupen (27 points) et devant Ostende (24 points), qui se sont affrontés dans l'autre rencontre programmée à 18h15, qui s'est soldée par un spectaculaire partage 4-4.