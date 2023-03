Le parcours singulier de Boris Popovic entre les tentations de Monaco, les conseils de Fabregas et la déception du Mondial

Un cœur partagé entre la France et la Serbie: ”Je penche plus pour la Serbie”

Inutile de vous étonner. À l’entendre, on ne peut deviner qu’à son nom que Boris Popovic possède la nationalité serbe. “Mes parents sont arrivés en France à ma naissance. On a vécu à Tours durant toute ma jeunesse. La France a donné à mes parents un travail et une vie saine. Je me sens Français et Serbe.”

Dès qu’il le peut, le défenseur central se rend à Kladovo, une petite ville de 8 000 habitants située à trois heures de Belgrade pour saluer le reste de sa famille qui réside encore là-bas. “Quand je passais de Monaco à Kladovo, ce n’était pas le même décor, mais attention, ce n’est pas le Moyen Âge”, précise-t-il.

Tiraillé entre ses deux pays, le Tourangeau a choisi sa nationalité sportive. “J’ai joué avec les Bleus en U16 puis la Serbie m’a appelé quand j’ai signé à Monaco. Je penche plus pour la Serbie sans que ça m’empêche d’être fier de détenir les deux nationalités.”

Au nom du père: ”Son plus grand souhait, c’était que je devienne footballeur professionnel”

Le patronyme n’est pas rare. Dans la famille Popovic, il y a d’abord eu Sacha avant Boris. “Mon père était pro en Serbie. Il a dû arrêter sa carrière brusquement à 17 ans après avoir subi un traumatisme crânien.” Durant toute l’enfance de l’international serbe espoirs, le paternel guidera son môme vers le ballon rond. “Son plus grand souhait, c’était que je devienne footballeur professionnel.”

Une décennie après, le rêve a été concrétisé. “Je suis fier de rendre fier mes parents. Ils sont venus me voir à Courtrai. Ça faisait longtemps qu’ils n’avaient plus assisté à l’un de mes matchs. J’ai marqué au bout de huit minutes. Ils se trouvaient juste derrière le but. C’était magique.”

L’adolescence: ”À 14 ans, il fallait être adulte alors que je n’étais qu’un enfant”

Ses prédispositions balle au pied tapent vite dans l’œil des scouts. “Je suis parti de chez moi à 14 ans pour rejoindre un pôle espoirs. Ce n’était pas facile. Il fallait être un adulte alors que je n’étais qu’un enfant.” Deux ans après, Popovic choisit de rejoindre Tours, le club de sa ville.

”C’est le meilleur choix que j’ai réalisé. J’étais l’un des seuls du centre à être proche de ma famille, dans mon cocon. Je gardais une vie normale. J’étais heureux. Puis j’ai inscrit un doublé alors que j’étais défenseur central. Le lendemain, un recruteur de Monaco a sonné à la porte de mon père.”

Les tentations du Rocher: ”J’ai fait quelques petites erreurs, c’est l’école de la vie”

Le soleil, la mer, les belles voitures. L’environnement monégasque reflète le paradis sauf quand on a 17 ans et que l’on doit encore écrire son histoire. “Quand tu arrives là-bas, tout est rose. Les difficultés arrivent par la suite avec les blessures, la concurrence incroyable et les tentations difficiles à contenir.”

Lui-même l’avoue. Il a cédé à certaines d’entre elles. “Ce n’est pas une honte. Après, ce n’étaient pas des énormes erreurs. C’était juste quelques lacunes dans la préparation invisible et la préparation. J’appelle ça l’école de la vie. C’est grâce à cela que j’ai formé mon mental et que je suis devenu rapidement adulte.”

À Monaco, les tentations sont difficiles à contenir."

Le passage en équipe A: ”Jardim m’appréciait, Fabinho m’impressionnait”

Dans le confort de la Turbie, le centre d’entraînement ultramoderne de l’ASM, une vraie jungle s’opère. “Tous les mecs sont bons. Il ne faut jamais rien lâcher. Des amitiés se tissent, mais sur le terrain, c’est chacun pour soi chez les jeunes.”

Ses prestations en Youth League poussent le Brugeois et le mènent à l’entraînement avec le noyau A. “J’ai débarqué l’année après que Monaco est allé en demi-finale de la Ligue des Champions. Mbappé venait de partir. J’ai vite pris mes marques au sein du groupe pro. Leonardo Jardim m’appréciait. Celui qui m’a le plus impressionné techniquement, c’est Fabinho. Physiquement, Tiémoué Bakayoko se démarquait. Cesc Fàbregas me donnait beaucoup de conseils. Au début, c’est impressionnant de partager des moments avec un joueur que tu admirais à la télé étant petit. Par la suite, ce complexe d’infériorité disparaît, car il faut gagner sa place.”

La blessure: ”Six mois sur la touche alors que je prenais du galon”

Aurait-il atterri au Cercle sans cette blessure ? Alors qu’il marquait des points avec l’équipe réserve et en Youth League, l’arrière se blesse tout seul. “Je me suis fracturé le métatarse sur un appui. C’est une blessure de fatigue. J’avais connu beaucoup de stress. Le corps a lâché.”

Le Brugeois mettra près d’une demi-année pour se rétablir totalement. “J’ai mis un peu de temps. Ce n’était pas une période simple. Tu es isolé, loin de ta famille à 18 ans.” Malgré ces obstacles, l’ancien Monégasque s’est refait une santé loin de la Principauté. Au Cercle, il aligne les bonnes prestations depuis une saison et demie. Au point d’attirer l’œil de nombreux clubs européens et de s’ouvrir les perspectives de l’équipe nationale.

Le Mondial 2022: ”J’ai pris une claque de ne pas être dans la présélection”

Même s’il n’avait pas encore été appelé chez les A, Popovic espérait faire partie de la présélection de Dragan Stojković. “J’ai peut-être eu les yeux plus gros que le ventre, mais c’était un réel objectif de faire partie au moins de la grande liste. J’ai été déçu. Le jour de l’annonce, je me suis connecté sur Internet pour voir si j’y étais. J’ai pris une petite claque.”

Fort de cette ambition, celui qui a fêté ses 23 ans le 26 février dernier a toutes les cartes en main pour concrétiser son rêve dans les mois à venir.