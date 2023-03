”Ce n’est pas fini pour le top 4” : les réactions après Club Bruges – Standard

Dussenne : “On a un goût amer, car on sait qu’on est capable de plus. On a joué trop latéral et on manquait de profondeur, alors qu’on savait qu’on pouvait leur faire mal comme ça. C’est dommage parce qu’on avait l’occasion de faire quelque chose de bien. On peut encore se rapprocher du top 4, il reste cinq matchs. On va tout faire pour y être.”

Bokadi : “On aurait dû faire mieux aujourd’hui. On a bien géré la première période, mais on les a trop laissés jouer en deuxième mi-temps. Ce sont des petits détails qui nous coûtent chers. Le coach nous avait dit de rester prudents sur les phases arrêtées et on perd à cause de ça, on s’est trop déconcentré. Ce n’est pas fini pour le top 4, il reste encore des matchs à jouer. On doit relever la tête.”

Spileers : “Je savais que le coach avait confiance en moi et il m’a dit vendredi que j’allais jouer aujourd’hui. J’ai donc eu le temps de bien me préparer pour le match. Le coach a amené du calme et de la sérénité dans l’effectif. On a regardé tous ensemble ce qui n’allait pas et ce qu’on devait changer. Je pense qu’on a montré ce que nous, les jeunes, on savait faire.”

Jutgla : “Il va falloir se battre pour le top 4, mais c’est une victoire importante aujourd’hui. Rik De Mil a appporté un nouvel état d’esprit, une énergie positive. Il est clair qu’il fallait du changement. Ça faisait des mois que je ne marquais plus, donc ce but me fait beaucoup de bien. C’est en plus mon premier but de la tête depuis que je suis ici.”

Deila : “Je suis évidemment très déçu du résultat. On n’a pas mis assez d’intensité dans les deux rectangles. On a eu des occasions pour marquer, mais techniquement on n’était pas au même niveau que la semaine dernière. On a manqué des gestes assez simples, surtout dans des zones où on aurait pu créer du danger. Les petits détails nous manquaient aujourd’hui. Il y a quand même des choses positives qu’on pourra retenir de ce match.”

De Mil : “J’ai demandé avant le match qu’on soit une équipe. On a été très bon, surtout défensivement, mais on était parfois trop bas sur le terrrain. Je suis fier de mon équipe, mais le plus important maintenant c’est d’enchainer. Le prochain match sera tout aussi important que celui d’aujourd’hui. Spileers m’a montré aux entrainements et aux matchs qu’il méritait de jouer. J’ai beaucoup parlé avec les joueurs, c’était important qu’ils expriment leur frustration. Tout n’était pas parfait, notamment avec le ballon, mais j’ai essayé de rester positif avec mes joueurs. J’aurai une discussion avec mes dirigeants demain.”