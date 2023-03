Face au Cercle, Anderlecht a remporté sa première finale

Anderlecht a rarement été aussi impressionnant offensivement. Les statistiques à la pause affichaient 10 tirs et près de deux buts attendus pour un seul inscrit. La faute à une maladresse qui a souvent coûté cher aux Mauves, le Clasico en est le meilleur exemple. Le manque de concrétisation n’a pas porté préjudice aux Bruxellois. Même le chouchou du public Islam Slimani a vite été pardonné de ses deux gros ratés en première mi-temps (31e et 36e).

Anderlecht a frappé 18 fois au but

Difficile d’en vouloir à l’Algérien. Il a marqué d’un coup de tête rageur sur l’une des plus “petites” occasions d’Anderlecht et fait le break en toute fin de partie. L’attaquant symbolise à lui seul le nouvel élan anderlechtois. Un vent de renouveau souffle depuis quelques semaines au Sporting et semble enfin porter ses fruits après trois désillusions, face à Courtrai, au Standard et à Gand, en Pro League.

Si Slimani est tant mis en avant, c’est parce qu’Anderlecht joue beaucoup vers l’avant et profite des larges épaules de son 9 pour proposer un jeu tout en verticalité et basé sur des relais. Le premier raté de l’attaquant devant un grand Warleson arrivait après une phase jouée en un temps et toujours vers l’avant. Typique du style prôné par les Danois du RSCA qui veulent moderniser l’approche du jeu anderlechtois.

Le public en deviendrait presque gourmand. Comme s’il se réhabituait avoir du beau football après six mois difficiles et souvent ennuyants. On a entendu le Lotto Park râler en voyant son équipe enchaîner les tentatives au but (18) sans pour autant faire le break avant les dernières minutes du match et un ballon dévié jusqu’aux pieds de Slimani.

Anderlecht avait bien failli se faire punir avant le 2-0 sur un ballon mal repoussé par Verbruggen dans les pieds de Denkey (73e). Le poteau a sauvé le RSCA. Riemer avait joué les oracles en affirmant qu’il aurait enfin de la chance en fin de compétition. Aurait-elle tourné ?

Les Mauves auront besoin d’efficacité et de réussite s’ils veulent réussir le double défi qui les attend : éliminer Villarreal jeudi soir et sécuriser leur place en Europe playoffs. Avec ce niveau de jeu, Anderlecht peut y croire. Et sur les deux tableaux.