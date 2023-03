Islam Slimani a converti tout le monde à Anderlecht : “C’est un bonheur de l’avoir avec nous”

Le vestiaire : “Pas la grosse tête malgré son CV”

Fin de la première période, Slimani enguirlande Arnstad au milieu de terrain. L’Algérien n’a pas aimé l’action précédente où le jeune médian n’a pas joué assez vite vers Amuzu. Le ton semble virulent. “Mais c’était bienveillant, expliquera Arnstad par la suite. Il veut toujours le bien de l’équipe et tout le monde l’écoute. On sait qu’il a beaucoup d’expérience.”

Dans le vestiaire, Slimani est populaire. Avec sa maîtrise du français, de l’anglais et du portugais, il peut échanger avec tout le monde ou presque. “C’est un bonheur de l’avoir avec nous, résume Killian Sardella. Il n’est pas arrivé à Anderlecht avec la grosse tête malgré son CV. Islam, il a toujours le sourire et il est très ouvert. Tu peux aller lui parler de tout et de rien, il essaie toujours de t’aider. Personnellement, il m’a expliqué que quand j’étais sous pression sur le terrain, je n’avais qu’à lui faire une passe et qu’il se chargeait de garder le ballon. C’est super rassurant.”

L’Algérien n’est pas le plus bavard pour autant. Il est d’abord un leader par l’exemple. À 34 ans, il s’investit beaucoup au quotidien, notamment dans l’entretien de son corps. Comme Jan Vertonghen, il a connu le très haut niveau et conserve cette exigence, même dans un championnat de moindre envergure. “À l’entraînement, il peut te faire souffrir. Dans les petits matchs, si tu n’es pas attentif, il peut te planter des tas de buts en peu de temps. Il place la barre haut. Il peut parfois te crier dessus, mais il le fait toujours avec l’idée de t’aider, pas de t’enfoncer.”

L’entraîneur : “Il défend comme une bête”

”Quand je suis arrivé à Anderlecht, je me suis demandé qui pourrait marquer des buts. Maintenant, je sais, c’est Islam.” Brian Riemer plaisante. Mais pas tant que ça non plus. Il sait à quel point Slimani a changé son équipe. Fabio Silva courait partout sans être le point d’appui nécessaire en pointe. Et Benito Raman a un profil totalement différent. “Tous les entraîneurs aimeraient avoir un joueur comme Islam. Il marque des buts, il défend comme une bête… C’est un vrai plaisir.”

Slimani n’est pas qu’un pivot. Il harcèle les défenseurs adverses, ce qui correspond totalement à la philosophie de Riemer. Quand il s’est fait mal à la cheville en fin de match contre le Cercle dimanche, le stade a d’ailleurs retenu son souffle. “Mais il n’y a rien de grave heureusement. Je crois qu’Islam voulait juste sortir un peu avant la fin de match pour se faire applaudir”, rigole le coach danois. Une certaine complicité est née entre les deux hommes.

La direction : “J’adorerais qu’il reste”

Riemer n’a pas caché sa volonté quand on lui a posé la question. “J’aimerais beaucoup avoir Islam avec nous l’année prochaine aussi. Mais pour l’instant, on se focalise sur notre saison.” Une façon de renvoyer la balle vers la direction et son compatriote Jesper Fredberg. En fin de contrat en juin, Slimani, lui-même, a fait la même passe au directeur sportif. “J’espère rester, mais il faut voir avec la direction.”

Une direction qui reste discrète pour l’instant. La décision peut sembler simple, mais elle ne l’est pas. Prolonger Slimani, outre le coût salarial, pourrait refroidir certaines cibles sur le marché estival. Argumenter en faveur du RSCA auprès d’un jeune attaquant talentueux en sachant qu’il faudra passer devant le chouchou des supporters n’est pas très vendeur. Mais Fredberg est également conscient qu’il ne retrouvera pas facilement un avant-centre avec autant de valeur. Un sacré dilemme.