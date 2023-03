Le leader Genk tenu au partage face à un solide Cercle Bruges: aux Unionistes d’en profiter…

Le leader de la compétition ne fut vraiment pas à la fête au cours du premier quart d’heure, subissant le pressing très haut des Brugeois qui profitaient des absences dans les duels du milieu de terrain limbourgeois avec notamment une belle occasion pour Gboho sur un service de Siquet et un envoi sur le poteau de Ueda (28e). Lequel déflora le score logiquement en plaçant le cuir hors de portée de Vandevoordt à l’approche du repos. Plus appliqué ensuite et sans doute sermonné par Wouter Vrancken, Genk rétablissait rapidement la parité via Paintsil (1-1) au retour des vestiaires mais sans plus...