Sans Paul Onuachu, Genk prend deux fois moins de points et n’est plus très loin

Mais pas de panique dans le chef de Wouter Vrancken qui confie avoir prévu le coup. “J’ai toujours dit que d’autres équipes étaient capables d’enchaîner une série”, a déclaré le coach limbourgeois après le nul contre le Cercle Bruges ce vendredi. “Quand nous surfions sur la nôtre, avant la trêve de la Coupe du monde, nous étions suffisamment réalistes pour savoir que cette série ne serait pas éternelle. Maintenant aussi, la route est encore longue.”

La blessure d’Arokodare n’a pas aidé

La corrélation est facile à faire. Le début du malaise du leader coïncide avec le transfert de Paul Onuachu pour Southampton. Genk a touché un joli chèque de 18 millions € et le départ du Nigérian pour le championnat le plus attractif du monde était inévitable. Vu ses bons et loyaux services, le géant avait reçu la promesse qu’il pouvait faire ses valises si un club déposait le juste montant sur la table. Quand les Saints ont toqué à la porte, il s’est envolé. “Genk sera champion, même sans moi”, avait dit Onuachu en montant dans l’avion, deux jours seulement après avoir planté un dernier doublé contre Seraing.

En moyenne, Genk encaisse 60% de plus aussi...

La fortune joue son rôle aussi. Le remplaçant désigné du Soulier d’or 2021, Tolu Arokodare, a parfaitement commencé son aventure limbourgeoise en plantant un but dès sa première montée au jeu en Pro League, à La Gantoise. Celui qui a préféré Genk à Anderlecht a ensuite enchaîné quelques apparitions prometteuses (avec un assist à Malines notamment), avant de se déchirer le ménisque contre Ostende. Verdict : opération et plusieurs semaines d’absence. Pendant lesquelles, les Mauves ont vu leur alternative à Arokodare, Islam Slimani, s’offrir six buts en championnat. Plutôt ironique.

Près d’un but en moins par match

Heureusement, Joseph Paintsil et Mike Trésor gardent grossièrement le même rythme depuis le départ d’Onuachu. Ils ont chacun été auteurs de quatre actions décisives. Sans compter qu’Ally Samatta s’est enfin réveillé, inscrivant, lui, trois buts (dont deux lors du choc limbourgeois contre Saint-Trond) et délivrant l’assist pour le but de Paintsil ce vendredi contre le Cercle. Avant le 25 février, le Zambien n’avait fait trembler qu’une seule fois les filets…

Depuis qu’Onuachu est parti lors du dernier jour du mercato, le Racing n’a pris que 10 points sur 24.

Les hommes de Vrancken avaient déjà dû se passer des services d’Onuachu en début de saison. Mais ils avaient alors pu brièvement compter sur un Cyriel Dessers en grande forme avant son transfert pour Cremonese. Dès le départ du Louvaniste pour la Serie A, le buteur de 2,01 mètres a réintégré l’équipe et alternait avec le jeune Andras Németh qui, entre-temps, aussi quitté la Cegeka Arena. Le premier but de la saison du géant n’était intervenu que lors de la 9e journée de Pro League et, pourtant, Genk n’en avait pas souffert pour autant.

Mais, cette fois, les chiffres sont évocateurs : depuis qu’Onuachu est parti lors du dernier jour du mercato, le Racing n’a pris que 10 points sur 24 ou 1,25 point par match, soit plus deux fois moins qu’avant (2,63 points par match). Les hommes de Vrancken encaissent 60 % de plus et marquent près d’un but en moins par rencontre en moyenne. Inquiétant.

Tous les rendements à la basse sans Onuachu ©IPM GRAPHICS

Le plus râlant : il ne joue pas beaucoup à Southampton

Perdre le titre serait dramatique pour Genk et si ce scénario cauchemardesque venait à voir le jour le départ d’Onuachu n’y sera évidemment pas totalement étranger. Les regrets, bien qu’inévitables, apparaîtraient tout naturellement. Histoire d’aggraver quelque peu la peine des Limbourgeois, Southampton ne fait pas tellement usage de son nouvel attaquant. Il faut dire que les Saints sont en crise et baignent depuis longtemps à la dernière place de la Premier League.

Deux semaines à peine après l’arrivée d’Onuachu, les dirigeants ont limogé leur deuxième entraîneur de la saison. Nathan Jones n’est resté que le temps de diriger 14 matchs et a laissé sa place à Ruben Selles. Autant dire que le climat est morose à St Mary’s et que l’adaptation du Nigérian n’est pas facilitée. Jusqu’à présent, il n’a disputé que 270 minutes dans cette opération maintien. Il n’a pas non plus eu le temps de faire mouche, alors que le spectre de la relégation en Championship guette le club.