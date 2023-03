Paris en ligne, le sport belge en danger (2/3): ": “C’est vital pour les clubs", le foot s’oppose au projet d'arrêté royal

Du côté de Charleroi, Unibet est le sponsor maillot principal de Zèbres, tout en représentant environ 20 % du sponsoring zébré. “Si cet arrêté royal est voté, le Sporting survivrait mais cela aurait tout de même un impact financier énorme”, souligne Walter Chardon, le directeur commercial de Zèbres. “Ce serait une catastrophe pour le football. Pour certains clubs, c’est même vital. Retirer ces publicités, ce serait se tirer une énorme balle dans le pied… en plus de tuer tout un secteur d’activité. Il y a aussi une logique humaine et des emplois, derrière.”

guillement "Le secteur des paris est un des derniers a investir dans le monde du sport"

Au Standard, où le groupe Circus fait partie des partenaires principaux, le son de cloche est le même. “Le secteur des paris, qu’on l’aime ou pas, a massivement investi dans le monde du sport. Et c’est un des rares derniers secteurs qui le fait encore”, explique Benjamin Mignot, le Commercial Director du Standard. “Les banques et les assurances ne mettent plus d’argent dans le monde du club. Se passer de rentrées de sponsoring venues du monde des paris, cela pourrait tuer des petits clubs. On a déjà eu des rencontres politiques pour défendre notre position sur le sujet. L’un de nos arguments, c’est évidemment le fait que les joueurs sont encadrés dans le système actuel. On va envoyer les joueurs compulsifs jouer à l’étranger, sans contrôle. C’est contre-productif.”