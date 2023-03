Champion d’Équateur, il a d’abord passé six mois d’acclimatation avant de crever l’écran depuis avril dernier. Cette saison, il est devenu l’un des meilleurs défenseurs du championnat de Belgique du haut de ses 21 ans. Alors qu’il était à deux doigts de filer l’hiver dernier à Francfort, il est finalement resté pour six mois de plus. Les deux clubs sont finalement parvenus à trouver un accord.

Pour l’Antwerp, il s’agit d’un transfert record après la vente de Manuel Benson à Burnley l’été dernier. Sur le site internet de Francfort, le joueur a donné ses premiers mots : “J’adore la Bundesliga”, a-t-il déclaré Pacho. “J’ai toujours rêvé de jouer ici. Mon ancien coéquipier à Anvers, Aurélio Buta (aujourd’hui à Francfort) m’a dit que je ne regretterai pas mon choix.”

Depuis la semaine dernière, Pacho est également devenu international. Pour son premier match contre l’Australie, il a même marqué un but. L’an dernier, l’Eintracht a gagné l’Europa League contre les Glasgow Rangers. Le club est actuellement sixième en championnat et se bat pour une place en Europe.