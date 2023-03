Formé au Standard et plus de 50 matchs en Serie A : qui est Sofian Kiyine, le conducteur qui a causé l’accident à Flémalle ?

À lire aussi

Après six ans passés à Tongerlo, Kiyine a regagné les bords de la Meuse brièvement. Conscient qu’il serait difficile d’obtenir sa chance au Standard, il s’est envolé, en 2015, pour le Chievo où il a croisé la route de Samuel Bastien notamment. À Vérone, le Verviétois, né d’un père marocain et d’une mère italienne (il a la triple nationalité : marocaine, italienne et belge), a effectué une trentaine d’apparitions en Serie A et a aussi été prêté à Salernitana en Serie B, la D2 italienne.

Quand Razvan Marin a quitté le Standard, son ancien club avait coché son nom comme potentiel remplaçant. Torino et la Sampdoria le suivaient également à l’époque. Finalement, la Lazio l’a enrôlé contre 1 million d’euros. Mais, bloqué par des joueurs comme Luis Alberto ou encore Serger Milinkovic-Savic, Kiyine n’a pas joué une seule minute dans la capitale de la Botte. Les Biancocelesti l’ont prêté à Salernitana, à nouveau, puis à Venezia la saison dernière. À Venise, il a fait la rencontre de Thomas Henry, l’ancien buteur d’OHL, avec qui il “s’appelle encoure tous les dix jours”, a-t-il révélé récemment.

Henry a même donné des informations à son propos à Marc Brys, au moment où l’entraîneur d’OHL voulait le rapatrier pour “sa technique, sa bonne passe, son volume de course et ses infiltrations”. Cette saison, à Den Dreef, Kiyine a surtout évolué sur le flanc gauche. En 20 matchs de Pro League, il a inscrit deux buts et délivré deux assists. Il est encore sous contrat jusqu’en 2026 à Louvain.