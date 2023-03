Ostende se cherche un repreneur mais doit régler ses soucis de licence

Il y a dix ans, Ostende fêtait son retour en D1A. Laurent Depoitre était l’attaquant des Côtiers, Frederik Vanderbiest l’entraîneur et Marc Coucke allait en devenir l’actionnaire majoritaire. Le décor a bien changé, depuis, et il ne reste plus grand-chose de l’époque, sinon un lien avec Marc Coucke via une tribune du stade…