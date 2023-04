La Gantoise s'impose 0-5 à Seraing, qui file vers la D1B

La Gantoise conforte sa 4e place avec 54 points, derrière le trio de tête (Genk-Union-Antwerp) déjà assuré de disputer les Champions playoffs. Candidats au dernier billet pour le top 4, les Buffalos ont désormais 5 points d'avance sur le 5e, le FC Bruges, qui se rendra dimanche à Malines, et 6 sur Westerlo, battu 2-3 par Charleroi samedi.

Pour Seraing, lanterne rouge avec 19 points, cela sent de plus en plus le roussi. Les Métallos pourraient même être relégués dès dimanche si Eupen, 15e avec 27 points et premier non-relégable, s'imposait face aux Mauves.