Genk s’impose contre OHL grâce à un bijou de Mike Trésor : “Je le vois faire à l’entraînement et ça a payé en match”

Les Louvanistes sauvés par… Paintsil

Plein de sang-froid, Thorsteinsson a converti le penalty. Et les troupes de Wouter Vrancken, mises sur le velours par le capitaine Brian Heynen, ont dû repartir de zéro. Lors d’une dernière demi-heure de folie, OH Louvain aurait peut-être pu mieux exploiter ses opportunités de contre. Mais, surtout, Genk a mis la pression. Heynen a pensé marquer son deuxième jusqu’à ce que, maladroitement, Paintsil ne sauve l’envoi de son coéquipier sur la ligne du but de Valentin Cojocaru, pourtant battu. Le Ghanéen a, lui-même, aussi eu l’opportunité de redonner l’avantage aux Limbourgeois.

"Je ne suis pas le meilleur tireur, ce n'est pas à moi de donner des conseils."

Enroulé et travaillé

Tout le monde a retenu son souffle jusqu’au moment où le cuir à caresser le filet. Mais en transformant un coup-franc à trois minutes du terme, Mike Trésor s’est mué en héros du jour. Ou le meilleur passeur de Pro League s’est mué en buteur. “Je suis content pour mon gars Mike, je le vois faire à l’entraînement chaque jour et maintenant il le fait au moment où ça compte”, a confié McKenzie au micro d’Eleven.

”C’était très important au vu de la situation, a dit Trésor, en toute humilité. Des conseils aux adversaires pour bien placer leur mur ? Je ne suis pas le meilleur tireur, ce n’est pas à moi d’en donner. Je m’entraîne là-dessus et ça a porté ses fruits.”

Et permis à Genk de passer un dimanche tranquille. Avant de se déplacer au Standard dimanche prochain.

Brian Heynen a disputé son 250e match avec Genk. ©SES

Le technique :

Genk : Vandevoordt ; Munoz (46e Preciado), Cuesta, McKenzie, Arteaga ; Heynen, El Khannouss (81e Ait El Hadj), Hrosovsky ; Paintsil, Samatta (66e Sor), Trésor (90e+1 Ouattara).

OH Louvain : Cojocaru ; Patris, Pletinckx, Ricca, Mendyl ; Al-Tamari, De Norre, Maertens (81e Dom), Schrijvers (88e Ouédraogo), Thorsteinsson ; Gonzalez (76e Vlietinck).

Arbitre : M. Boterberg.

Avertissements : Heynen, Thorsteinsson, McKenzie, Paintsil, Ricca, Hrosovsky.

Les buts : 23e Heynen (1-0), 56e Thorsteinsson (1-1), 87e Trésor (2-1).