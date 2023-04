Le fisc réclame près de 40 millions d’euros à Genk

Plus inquiétant : comme rapporté par De Morgen, le Racing a indiqué que le SPF Finances lui a envoyé un avis d’imposition pour cinq saisons, de 2015 à 2020. Vu son statut d’ASBL (NdlR : il est le seul club à encore être organisé sous cette forme), Genk paye un impôt limité sur les personnes morales au lieu d’impôts sur les sociétés. Les autorités fiscales estiment que son statut d’ASBL n’est pas approprié et réclament donc leurs dus. En plus d’un montant initial de 26,3 millions €, une majoration de 50 % est demandée pour chacune des cinq saisons, soit une somme totale de 13,1 millions € supplémentaires.

Genk a interjeté appel.