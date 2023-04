Deux, c’est également le nombre de Gantois (Okumu et Orban), et de Genkois (El Khannous et Heynen). Malgré la victoire des Mauves contre Eupen, aucun Anderlechtois n’est présent dans l’équipe de la semaine.

Le onze de la 31e journée de Pro League. ©Wyscout