À Genk, il y a dix joueurs, puis les autres

Si la vie sans Onuachu n’est plus aussi facile, Wouter Vrancken ne change pas pour autant ses plans, dans les autres lignes. Tolu Arokodare puis Aly Samatta ont repris le poste en attaque mais les dix autres joueurs n’ont pas bougé, sauf suspension ou blessure. Lors des sept dernières rencontres qui ne se sont pas toujours soldées par des victoires (deux défaites et trois partages), seul Sadick a pu intégrer l’équipe de départ pour remplacer Cuesta en défense centrale contre le Cercle Bruges.

Pas de blessé, ça aide

Pour le reste, Vandevoordt, Munoz, McKenzie, Arteaga, Hrosovsky, Heynen, Paintsil, El Khanouss et Trésor ont, à chaque fois, entamé les matchs contre l’Antwerp, Malines, Ostende, St-Trond, l’Union, le Cercle Bruges et OH Louvain. Quand on élargit le plan et qu’on ramène les titularisations à l’échelle de la saison, on constate que huit joueurs ont un taux de présence égal ou supérieur à 85 % du temps de jeu possible (voir infographie).

Cela dessine une hiérarchie très claire et c’est assez unique dans le championnat actuel. Les raisons de cette confiance à tout prix sont multiples et la première est l’absence de Coupe d’Europe puis l’élimination en quart de finale de la Coupe de Belgique, début janvier, qui réduit le programme à un match par semaine. Certaines équipes, comme l’Union, malgré un programme européen, ne pratiquent pas un turnover énorme, ceci dit (voir infographie).

L’autre explication est l’absence de blessé longue durée, parmi les cadres. À l’exception d’Arokodare, les autres titulaires habituels ne sont pas trop perturbés par les pépins physiques, et seul le jeune Luca Oyen a été longtemps sur la touche en raison d’une déchirure des ligaments croisés du genou en début de saison.

Preciado, un premier remplaçant qui joue peu

Une dernière explication, enfin, pourrait tenir au niveau des remplaçants, trop éloignés des titulaires, ce qui n’est pas de nature à entretenir une concurrence suffisamment dense. Si on écarte Samatta, (re) devenu titulaire par la force des choses, Angelo Preciado est le remplaçant le plus utilisé mais il n’a disputé que 738 minutes sur 2790 possibles. C’est à peine 26 % de temps de jeu.

Si Wouter Vrancken a utilisé jusqu’ici 28 joueurs en championnat, la différence est donc marquée. Mais l’entraîneur des Limbourgeois, malgré la période plus compliquée que traverse l’équipe, ne veut pas tout chambouler. Le seul ajustement il l'a apporté au plan de jeu et à son animation.

Organisé dans un 4-2-3-1, Genk est passé au 4-3-3 contre OH Louvain, lors de la dernière journée. Si les hommes ne changent pas, la manière d’évoluer est appelée à changer pour trouver un autre moyen d’être à nouveau dominant.