Osimhen, Onuachu, Awoniyi et maintenant Boniface et Orban : pourquoi les attaquants nigérians réussissent si bien en Belgique ?

Le premier s’apprête d’ailleurs à fêter le titre en Serie A avec Naples. “Et Victor a de grandes chances d’être élu joueur africain de l’année, ajoute Gernot Rohr, ancien sélectionneur du Nigéria (2016-2021). Des gros clubs auraient besoin d’un profil comme lui, comme le Bayern ou des clubs de Premier League.”

Alors que sa carrière était au point mort, Charleroi l’a relancé. Osimhen a toujours montré à quel point il était reconnaissant. À l’image des larmes qu’il a laissé couler quand des employés du Sporting lui ont rendu une visite surprise dans les vestiaires à Lille, en 2019. Ou de quand il a pris le temps de faire un petit coucou aux Carolos en décembre, quand ils étaient en stage à Antalya, en Turquie. Le camp de Naples n’était pas trop loin. Il a sauté dans un taxi, accompagné d’un garde du corps. “Beaucoup de joueurs, comme Simon Moses ou Samuel Kalu, m’ont tous dit qu’ils étaient bien accueillis en Belgique, glisse Rohr. Quand j’ai l’occasion et que je conseille des jeunes joueurs, je dis que la Belgique est un bon tremplin. C’est près de la France, vous allez vous faire remarquer.”

Victor Osimhen en compagnie de Gernot Rohr. ©AFP or licensors

Le scouting, le management et l’ouverture d’esprit

La tradition est en place depuis longtemps finalement. La fin des années 80 plus précisément. Les Anderlechtois se rappelleront du regretté Stephen Keshi ou de Celestine Babayaro, arrivé un peu plus tard. Les Liégeois de Sunday Oliseh ou de Victor Ikpeba. Les Brugeois de Daniel Amokachi… Les exemples des réussites nigérianes chez nous sont trop nombreux pour tous les citer. Mais, plus récemment, ce sont surtout les numéros 9 nigérians qui trouvent leur bonheur en Pro League. Victor Boniface et Gift Orban en sont les dernières illustrations alors que Genk espère que Tolu Arokodare suivra la même trajectoire dès qu’il sera rétabli de sa blessure au genou.

La question est évidemment de savoir pourquoi le mariage entre la Belgique et les (futurs) Super Eagles est idyllique. “À mes yeux, vos clubs ont un bon réseau de scouting et de management avec les joueurs africains en général, analyse Rohr, légendaire défenseur de Bordeaux et, désormais, à la tête du Bénin. Vous avez aussi l’ouverture d’esprit sportif pour accueillir les Africains. C’est un aspect parfois oublié mais très important. Vos clubs ont un certain savoir-faire. Les équipes françaises, allemandes et anglaises en profitent.”