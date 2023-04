La chronique de Thomas Chatelle : le périlleux équilibre entre famille et carrière dans le sport

Il y a quelques semaines, Eden Hazard et Toby Alderweireld ont mis en avant cette donnée familiale pour expliquer leur choix de carrière respectif. Voilà deux joueurs qui, arrivant au crépuscule de leur carrière sportive, décident de privilégier leur vie de famille au détriment de leur métier. C’est d’ailleurs souvent en fin de trajectoire professionnelle, que ces choix vont dans ce sens.

Plus récemment encore, Frank Boeckx, ancien gardien et désormais entraîneur au Sporting d’Anderlecht a subitement officialisé sa démission pour être plus présent auprès de sa famille. Tous ces choix nous rappellent à quel point le sport professionnel est énergivore et chronophage. Et même si les compensations financières sont dans certains cas plus qu’importantes (dans le football plus que dans d’autres sports), il ne faut pas banaliser les sacrifices réalisés par un sportif ou un entraîneur professionnel. La compétition, cette partie visible de l’iceberg, cache en effet toute une préparation physique et mentale insoupçonnée. Et cela implique une adaptation constante de la famille à ce mode de vie dépendant de la performance et de la compétition. L’athlète, lui, a besoin de se ressourcer auprès de ses proches pour son équilibre psychique et doit donc s’octroyer des moments déconnectés de son sport tout en respectant les temps d’entraînement et les temps de repos !

Un de mes anciens entraîneurs à Genk, Sef Vergoossen, avait bien compris ce dilemme auquel ses joueurs étaient confrontés. Il planifiait donc lors de chaque début de saison une journée de la famille durant laquelle il organisait chez lui un repas et des jeux pour toutes les familles des joueurs et du staff.

Y a-t-il une relation de cause à effet si nous avons remporté le titre dès sa première saison comme coach ? Dans tous les cas, il avait perçu l’importance d’intégrer les familles dans le processus de performance exigée aux joueurs…