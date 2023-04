Pro League : qui en playoffs et en Challenger Pro League ? Les scénarios des deux dernières journées

Champions playoffs : avantage Gand

Genk, l’Union et l’Antwerp seront-ils rejoints par Gand, le Club Bruges ou le Standard ? Les Gantois, malgré un quart de finale de Ligue Europa Conference, ont l’avantage. Quatrièmes (à égalité de points mais avec une victoire de plus que Bruges), leur calendrier propose une équipe qui prépare une finale de Coupe (Malines) et une autre qui pourrait être condamnée (Ostende).

Le Club Bruges, avec un déplacement à Westerlo puis la réception d’Eupen, et le Standard, qui accueillera Charleroi puis ira à OH Louvain, ont chacun au moins une rencontre face à un concurrent direct. S’il gagne pendant que Bruges perd, Gand sera quatrième dès ce week-end. Les Rouches, à trois points de la quatrième place, devraient faire un carton plein et espérer que Gand et Bruges ne prennent qu’un point sur six pour intégrer le Top 4.

Europe playoffs : à quatre pour deux places

Anderlecht, neuvième, doit courir pour rattraper son retard et espérer un faux pas de ses concurrents, Westerlo et Charleroi.

À la lutte pour le Top 4, le Club Bruges et le Standard sont au moins assurés de disputer les Europe playoffs – les Rouches doivent prendre un point pour être mathématiquement dans le Top 8. Pour les septième et huitième places, occupées par Westerlo et Charleroi, elles sont encore quatre formations à lutter. Anderlecht, neuvième, et le Cercle Bruges, dixième, sont à un et trois points de la huitième place.

La trente-troisième journée, avec Standard – Charleroi, Westerlo – Club Bruges, Genk – Anderlecht et Cercle Bruges – St-Trond pourrait dégager l’horizon… ou le boucher un peu plus puisque les quatre candidats pourraient se tenir en deux points à l’aube de la dernière journée, qui annonce : Seraing – Westerlo, Charleroi – Genk, Anderlecht – Malines et Zulte Waregem – Cercle Bruges.

Le maintien : Eupen peut condamner Zulte Waregem et Ostende samedi

Stef Peters et Eupen peuvent se sauver, et condamner Zulte Waregem et Ostende à la D1B ce samedi. ©DHA

Qui accompagnera Seraing en Challenger Pro League ? L’affaire pourrait être entendue dès ce samedi. En cas de succès d’Eupen, contre Zulte Waregem, les Pandas condamneraient leurs adversaires du jour, dix-septième, ainsi qu’Ostende, seizième, quel que soit le résultat des Côtiers contre OH Louvain.

En cas de partage, Eupen enverrait Zulte Waregem en Challenger Pro League mais il devrait encore se méfier d’Ostende, qui pourrait revenir à deux points. La dernière journée ? Club Bruges – Eupen et Gand – Ostende…