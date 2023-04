Ces excellents résultats européens ne sont pas sans impact sur le football belge de manière générale, qui en sort gagnant sur plusieurs points. En fonction des prochains résultats, il pourrait même y avoir un qualifié belge de plus sur la scène européenne dès la saison 2023-2024.

Car voir remporter une Coupe d’Europe par un club belge, avec encore trois équipes en lice au stade des quarts de finale, n’a désormais plus rien d’une chimère, même si aucun d'entre eux n’est placé dans les favoris.

Succès de l'Union SG : 3 équipes belges en Ligue des champions ?

”Le vainqueur de l’Europa League se voit garantir une place en poules de Ligue des champions, même s’il ne se qualifie pas pour cette compétition via son championnat domestique”, explique le règlement de l’UEFA.

Si le champion belge sacré en juin 2023 n’ira pas directement en poules de Ligue des champions mais devra passer par un tour préliminaire à cause des mauvais résultats des dernières saisons, le pays pourrait compter d’office un représentant dans cette phase de groupes, malgré tout, si l’Union venait à remporter l’Europa League.

Quel impact cela aurait-il sur la distribution des tickets belges ? Aucun si l’Union terminait à une des deux premières places du championnat.

Par contre, si elle terminait troisième ou quatrième, il y aurait potentiellement trois équipes belges en Ligue des champions, un ticket pour l’Europa League (le vainqueur de la Coupe) et un seul pour la Conference League et non plus deux, soit toujours cinq accessits européens en tout pour nos clubs.

Succès d'Anderlecht ou Gand : un sixième ticket européen pour les clubs belges ?

Une victoire finale d’Anderlecht ou Gand en Conference League pourrait être particulièrement intéressante pour les autres clubs belges car le règlement UEFA assure un ticket direct pour la phase des groupes de l’Europa League pour le vainqueur de la C4, sans en retirer un autre au pays concerné, si ce club ne s’était pas qualifié pour l’Europe via son championnat.

Imaginons donc les Mauves ou les Buffalos s’imposer à Prague le 7 juin tout en n’ayant pas décroché de ticket européen via les playoffs : il y aurait alors six clubs belges la saison prochaine en Coupe d’Europe.

S’ils ont, par ailleurs, déjà obtenu un sésame pour la C4 via le championnat, il n’y aurait alors pas de ticket supplémentaire mais simplement une seule équipe en Conference League (le vainqueur du barrage européen) et deux en Europa League (le vainqueur de Coupe et le vainqueur de la Conference League).