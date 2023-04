Jupiler Pro League: Ostende condamné à la relégation après sa lourde défaite à domicile contre Louvain

Mais la rencontre a rapidement tourné au désastre. Louvain, toujours en course pour une place en playoffs 2, a imposé son rythme et a ouvert la marque via une frappe croisée de Schrijvers depuis l'entrée de la surface, bien servi en retrait par Mendyl (0-1, 22e). Quelques instants avant le repos, Opoku a transformé un corner botté par Schrijvers et dévié par Pletinckx vers le deuxième poteau (0-2, 44e).

Au retour des vestiaires, le KVO a tenté d'émerger mais ses espoirs ont été anéantis par un pénalty, lorsqu'Al Tamari a été déséquilibré dans la surface par Medley. Thorsteinsson a converti l'essai (0-3, 58e). L'Islandais a mené un contre en fin de rencontre pour enterrer définitivement Ostende, en trouvant Nsingi pour le quatrième but (0-4, 88e).

Avec Seraing (19 points), Ostende (24 points) devient donc la deuxième équipe mathématiquement reléguée en D1B. Zulte Waregem (27 points), contre le Cercle de Bruges, et Eupen (28 points), au Club de Bruges, se disputeront le maintien lors de la dernière journée. Le Essevee devra impérativement gagner, en espérant qu'Eupen ne gagne pas à Bruges, pour se maintenir en première division.

Avec 45 points, Louvain, 11e, peut encore espérer accrocher la 8e place qui appartient encore à Charleroi (47 points), si les résultats de leurs concurrents leur sourient.

Le Cercle bat Saint-Trond et peut encore croire au top 8 (3-1)

Le Cercle Bruges a dominé Saint-Trond lors de la 33e journée de Pro League au Jan Breydelstadion (3-1, mi-temps 2-0) et peut encore espérer disputer les playoffs 2.

La première mi-temps a été très disputée entre ces deux équipes proches au classement (seuls 2 points séparaient le Cercle de Saint-Trond au coup d'envoi) mais les occasions franches ont été peu nombreuses. Bauer a accroché Da Silva Lopes dans son rectangle et a concédé un penalty, converti en pleine lucarne par Ayase Ueda (41e). Le Japonais a même inscrit un doublé en exploitant bien une ouverture de Somers après une relance approximative des Trudonnaires (45e+2)

Saint-Trond n'a pas baissé les bras en deuxième période et a tenté de recoller. L'arbitre a accordé un penalty aux visiteurs après une faute sur un déboulé de Koïta, sorti du banc. Comme Ueda, Gianni Bruno n'a pas tremblé, tirant en puissance dans la lucarne opposée (67e). L'attaquant a même eu l'occasion d'inscrire un doublé mais sa frappe excentrée a manqué le cadre (70e). Sur une belle action collective, Kevin Denkey a finalement fait le break pour le Cercle (84e).

Au classement, cette victoire permet aux Brugeois de toujours rêver du top 8. Neuvième avec 47 points, ils sont à égalité de points avec Charleroi (8e) et un point devant Anderlecht, qui se déplace à Genk dimanche. Saint-Trond reste à la 12e place avec 42 points.