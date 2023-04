Normalement, toutes les rencontres de la dernière journée devaient se jouer dimanche à 18h30. Mais Eleven Sports et la Pro League ont décidé de déplacer deux rencontres dépourvues d'enjeu.

En ce qui concerne le match avancé à samedi, Seraing est d'ores et déjà relégué en Challenger Pro League alors que Westerlo est assuré de disputer les Europe playoffs.

Pour le match de dimanche à 13h30, Saint-Trond ne peut plus rien espérer, alors que l'Antwerp a déjà son ticket pour les Champions' playoffs en poche depuis quelques semaines.

Les sept autres matchs restent programmés à 18h30, à savoir Club Bruges/Eupen, Anderlecht/Malines, La Gantoise/Ostende, Oud-Heverlee Louvain/Standard, Courtrai/Union Saint-Gilloise, Zulte Waregem/Cercle Bruges et Charleroi/Genk.

Avant cette dernière journée, Genk, l'Union et l'Antwerp sont sûrs de disputer les playoffs I. La Gantoise, le Club Bruges et le Standard se disputeront le dernier ticket. Charleroi, le Cercle, Anderlecht et OHL lutteront pour la dernière place en Europe playoffs. Eupen et Zulte Waregem joueront leur survie en Jupiler Pro League. L'un de ces deux basculera avec Ostende et Seraing.