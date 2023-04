Sept matchs en même temps: comment suivre la 34e et dernière journée de Pro League

Pour pouvoir proposer à tous ses clients la meilleure offre possible, Eleven Sports a dû mettre sur pied un dispositif spécial. Les sept rencontres de ce dimanche seront disponibles sur un canal approprié et un Multilive de cette 34e journée sera organisé sur Eleven Pro League 1. “Durant ce programme dans lequel on emmènera le téléspectateur de stade-en-stade, Vincenzo Ciuro et Alex Teklak analyseront tous les moments forts et préfaceront déjà les Play-offs. Ce programme en direct sera proposé sur Eleven Pro League 1 à partir de 17h30”, annonce Eleven Sports.

Comme Eleven Sports n’a que trois canaux linéaires alloués à la Pro League, certains matchs seront disponibles sur le site d’Eleven ainsi que chez les opérateurs télécoms. Voici le programme de ce dimanche.

Multilive 34e journée > Eleven Pro League 1

Club Bruges – Eupen > Eleven Pro League 2

Anderlecht – Malines > Eleven Pro League 3

Gand – Ostende > App et site Eleven ; Pickx + Sports 2, Play Sports 4

OHL – Standard > App et site Eleven ; Pickx + Sports 3, Play Sports 5 ; Divertissez-VOO

Courtrai – Union SG > App et site Eleven ; Pickx + Sports 4, Play Sports 3

Charleroi – Genk > App et site Eleven ; Pickx + Sports 5, Play Sports 2 ; VOO Sport World 1

Zulte Waregem – Cercle Bruges > App et site Eleven ; Pickx + Sports 6, Play Sports Open

À noter que les deux rencontres sans enjeu ont été déplacées à des dates antérieures, à savoir :