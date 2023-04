Jordan Remacle a rangé les crampons à 36 ans : “Je n’avais pas le bon manager pour signer au Standard”

Quelques jours avant la rencontre entre deux de ses anciens clubs, OHL (97 matchs) et le Standard (où il a été formé), le Verviétois – désormais chef d’équipe chez Barbarich à Battice – a accepté de revenir, au travers d’une interview souvenirs, sur sa carrière qui l’a mené de Genk à Charleroi en passant notamment par Waalwijk, Gand, Lokeren ou encore l’Antwerp.

Jordan, quel est le coéquipier le plus fort que vous avez côtoyé ?

”Didier Zokora, à Genk. Il était tellement fort qu’il pouvait jouer à toutes les positions. Il était à chaque fois plus fort que le titulaire au poste (rires). Et dans un vestiaire, c’était un marrant mais il savait se faire respecter. Et à l’entraînement, il fallait tout donner pour exister face à lui.”

Et l’adversaire le plus costaud que vous avez affronté ?

”Je ne vais pas citer un joueur mais une équipe : l’Ajax. Lorsque j’étais à Waalwijk, en 2006, j’ai joué mon premier match en Eredevisie face à l’Ajax. On a perdu 5-0. On n’a pas touché un ballon. En face, il y avait Stam, Sneijder, Huntelaar, Emmanuelson… C’était la grande époque. J’étais monté au jeu 30 minutes et je me souviens que lors de mon échauffement, j’étais en admiration devant toutes ces stars.”

"Wasilewski donnait des coups mais était le premier à pleurnicher"

Vous avez souvenir du joueur le plus méchant contre qui vous avez joué ?

”Marcin Wasilewski, sans hésitation. C’était un laid (sic). Son jeu était dur et il avait le comportement qui allait avec. C’était celui qui donnait le plus de coups à l’adversaire mais il était le premier à pleurnicher quand il en recevait un. C’est le genre de gars qu’il vaut mieux avoir dans son équipe qu’en face de soi. En duel avec lui, ça piquait.”

Remacle n'a pas oublié ses duels musclés avec Wasilewski. ©BELGA

On connaît votre goût pour la fête durant votre jeunesse. Mais qui est le plus fêtard que vous avez vu dans le monde du football ?

”Il y a certains noms que je ne peux pas citer car je les connais toujours et ils pourraient m’en vouloir (rires). Mais je dirais Theo Janssen, à Genk. C’était un cas. Il adorait sortir et faire la fête. Personne ne se permettait de lui dire quelque chose car ballon au pied, il était époustouflant. Un phénomène.”

C’est avec lui que vous avez vécu la plus grosse fête de votre carrière ?

”Non, c’était à Lokeren, quand on a gagné la Coupe de Belgique en 2014. On s’est qualifié pour l’Europa League, c’était historique pour un village comme Lokeren. L’exploit était énorme. Le président est arrivé à l’hôtel et nous a dit qu’on était all in. On a tout vidé. Il n’y avait plus de bière dans les fûts, plus rien. L’année suivante, de nombreux joueurs sont partis car tout le monde savait qu’on ne pouvait faire que moins bien.”

La palmarès de Remacle compte une Coupe de Belgique. ©BELGA

Quel est le coach qui vous a le plus marqué ?

“Celui que j’ai le plus apprécié, c’est Ronny Van Geneugden, à Louvain. Il savait qu’il fallait me laisser du mou mais que je le lui rendrais sur le terrain. Et celui qui j’ai le moins apprécié, c’est Bob Peeters, à Gand. Je ne m’en suis d’ailleurs jamais caché. Humainement et sportivement, cela n’a jamais collé entre nous. Je n’aime pas les gens qui s’octroient le droit d’être supérieurs aux autres. Il était gentil avec les cadres de l’équipe et faux avec les autres. ”

guillement "Après ma blessure à Charleroi, Mazzù ne pouvait plus me faire jouer et cela a mis fin à ma carrière."

Est-ce qu’il y a une décision d’un coach que vous n’avez jamais comprise ?

”En 2017, à Charleroi, j’ai eu une grosse blessure aux ligaments du genou, qui a nécessité une opération. Cela m’a éloigné des terrains durant six mois et quand je suis revenu, il ne me restait plus que six mois de contrat. On a eu des négociations pour prolonger mais à 30 ans, je n’avais plus de valeur à la revente. Or, Charleroi voulait mettre des joueurs en vitrine pour les revendre. Après cela, je n’ai plus joué un match sous Felice Mazzù. Le coach me disait pourtant que je méritais de jouer, que j’étais meilleur que certains qui jouaient, mais que ce n’était pas sa décision. Cela a mis fin à ma carrière. Mais je n’en veux pas à Mazzù, avec qui j’ai encore de bons contacts, car je sais que parfois, un coach doit respecter sa hiérarchie.”

Remacle et Mazzù sont toujours en contact et s'apprécient. ©BELGA

Quelle est la plus grosse colère que vous avez vécue dans un vestiaire ?

”Je ne citerai pas les noms mais c’était lors d’un match entre Charleroi et Gand. À la mi-temps, il y a eu une bagarre. Cela a commencé par la réflexion d’un défenseur à un attaquant. Pourtant, cela venait de quelqu’un de très calme. On a dû séparer les deux joueurs en question. Ce genre de moment fait aussi partie de la vie d’un groupe. Quand on a 25 joueurs sous adrénaline dans la même pièce, cela peut pousser à bout. Il y a la pression du résultat, des primes etc. Mais ce qui se passe dans un vestiaire doit toujours y rester.”

Quelle est la défaite qui vous a fait le plus mal ?

”Le 0-1 contre le Club Bruges avec OHL. Si on prenait un point, on restait en D1. Ce jour-là, j’ai joué un de mes premiers matchs comme back droit face à… Izquierdo. On reçoit une carte rouge et je me retrouve dans la ligne de trois défenseurs, ce qui ne m’était jamais arrivé. Malgré ça, j’ai une énorme occasion en fin de rencontre. Je contrôle le ballon de la poitrine, je frappe du pied gauche mais Matthew Ryan la sort. Je peux la refaire 99 fois, elle ira dedans. Mais pas cette fois-là. Et on est descendus.”

guillement "J'ai raté une énorme occasion avec OHL, face au Club Bruges, et on est descendus."

Il y a un match que vous aimeriez rejouer ?

”Il y en a plein ! Quand ça s’arrête, on voudrait tout rejouer. Mais si je ne dois en citer qu’un, je cite le premier match du championnat 2011-2012 avec Louvain. On venait de monter et le montant recevait le champion. On a donc reçu Anderlecht, avec Suarez et Lukaku devant. Du lourd. Mais on marque à la 92e et on gagne 2-1, dans une super ambiance. On était sur un nuage après la montée et je me suis béni d’avoir choisi de rester une saison supplémentaire à Louvain car j’ai terminé dans les meilleurs buteurs du championnat avec 15 buts.”

Quelle est la plus belle réussite de votre carrière ?

”Il y en a eu plusieurs : la montée avec Louvain, la Coupe et l’Europa League avec Lokeren. Même le titre avec La Calamine reste un incroyable souvenir. Quel que soit le niveau, le sentiment de remporter une compétition reste exactement le même.”

guillement "J'ai quitté Genk trop tôt, j'étais impatient"

Vous avez des regrets ?

”J’ai sans doute quitté Genk trop tôt pour Waalwijk, en 2006. À refaire, je serais plus patient. Avec la maturité, on se rend compte des choses. Broos était le coach et il me reprenait toujours alors qu’un gars comme Thomas Chatelle ne l’était pas toujours. Le club m’estimait. Mais lorsque l’offre de Waalwijk est arrivée, en fin de mercato, Genk avait fait une contre-offre assez élevée et Waalwijk l’a acceptée. Moi, j’étais euphorique et j’avais en tête les exemples de Maarten Martens et Benjamin De Ceulaer donc je me voyais faire la même chose. Mais l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs.”

Remacle avoue avoir quitté Genk trop jeune : il n'avait que 19 ans. ©BELGA / DOPPAGNE

Quel est le transfert qui a failli se faire mais qui ne s’est jamais fait ?

”Celui au Standard, lorsque j’étais à Louvain, en 2012. C’était quasi fait, j’avais une bonne relation avec José Riga mais il est parti au Qatar. Et je n’avais pas le bon manager pour rentrer au Standard à ce moment-là. Ne jamais avoir joué pour les Rouches chez les pros restera un regret car ce club m’a marqué au fer rouge. Je n’oublierai jamais notre génération : Mirallas, Pocognoli, Legear, Goreux… Chez les jeunes, on battait l’Ajax 4-0."

guillement "Ne jamais avoir joué au Standard chez les pros, cela reste un regret"

Vous auriez également pu découvrir l’Italie en 2013.

”Oui. Lors de ma première saison à Lokeren, le Chievo Vérone a formulé une offre de 3 millions d’euros à la fin du mois d’août. Mais je venais d’arriver de Gand quelques semaines plus tôt et Lambrechts a refusé le transfert car j’étais en plein boom. Ce n’était pas idéal pour la stabilité. En octobre, le club italien est revenu à la charge mais je me suis déchiré les ligaments de la cheville face à Charleroi et le transfert est tombé à l’eau.”

Quel est votre plus beau but ?

”Celui à Hull City avec Lokeren, en Europa League, en 2014. Je tire un corner puis le ballon me revient et j’envoie une frappe en lucarne synonyme de but à l’extérieur et de qualification pour les poules de l’Europa League.”

Avez-vous gardé des amis, dans le football ?

”Oui. Je vais en citer un : Pierre-Yves Ngawa, de Louvain. Entre lui et moi, cela a directement matché. Humainement, c’est quelqu’un d’extraordinaire. Il est d’une gentillesse infinie. C’est à la fois sa plus grande qualité… et son défaut (sourire). Car dans le monde du foot, il n’y a pas beaucoup de gentils.”

guillement "Dans le monde du foot, la confiance est un mot qu'il faut effacer de son dictionnaire"

Cela veut dire que ce monde ne vous manquera pas ?

”L’ambiance des stades, l’adrénaline d’un match, le fait que sa passion soit son métier. Tout cela me manquera. Mais pas l’hypocrisie et la malhonnêteté. Pas les promesses non tenues. Pas les portes qui se ferment. Dans le monde du foot, la confiance est un mot qu’il faut effacer directement de son dictionnaire car les gens y sont prêts à tout pour le pouvoir et l’argent.”

Terminons sur une note positive avec votre plus belle anecdote.

“Lorsque j’étais chez les jeunes à Genk, j’ai fait pas mal de conneries. Il y a un match où je pensais que l’arbitre avait demandé à notre gardien de rejouer la mise en jeu. Je lui ai renvoyé le ballon comme s’il pouvait le prendre en main et il a a atterri en plein sur la latte. Le coach m’a sorti dans la foulée (rires). Je me souviens aussi d’un match de réserve le lundi soir avant lequel le coach m’appelle pour me demander si je suis à l’école. J’ai répondu oui alors que j’étais dans mon lit. Il l’a appris et je suis resté tout le match sur le banc (rires).”