Champions Playoffs et Europe Playoffs : voici les classements après la phase classique

La 34e et dernière journée de la phase classique vient de se refermer mais a livré. Après de multiples rebondissements dans cette dernière journée, la phase classique a livré tous ses verdicts avant le début des Playoffs. Si Zulte Waregem rejoint Seraing et Ostende dans le train pour la descente en Challenger Pro League, on connaît également la composition exacte des Champions Playoffs et Europe Playoffs qui se dérouleront du week-end du 28 avril au week-end du 3 juin.