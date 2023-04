Quatre attaquants brugeois se sont fait une place dans le onze du week-end à la faveur de leur victoire 7-0 contre Eupen. Vanaken, Lang, Skov Olsen et Jutglà sont épaulés par Schoofs, qui a précipité la chute des Mauves, alors que Nkuba et Bokadi représentent Charleroi et le Standard.