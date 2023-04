La chronique de Mathieu Istace : en jouant avec le feu, les dirigeants finissent par se brûler

Malgré cette victoire inattendue, le constat est rude pour Pacific Media Group, le propriétaire américain de la formation du littoral voit un nouveau club de sa galaxie descendre à l’échelon inférieur. Il y avait déjà eu par le passé Genoa, Barnsley et Nancy, c’est au tour cette année d’Ostende de dégringoler. Dans ces cas-là, on cherche souvent les causes ou un responsable de tous les maux. Je me garderai bien de le faire mais on peut tout de même se demander comment les quatorze millions des transferts de Theate, Hendry, Hjulsager et Bataille ont été réinvestis.

Absence de perspectives à long terme et manque de réactions de la part des dirigeants auront causé la perte du club côtier. La constatation est la même pour Zulte-Waregem qui flirtait dangereusement avec la zone relégable depuis de nombreuses années et qui a fini par composter son billet pour la Challenger Pro League.

Les ennuis pour eux ne font malheureusement que commencer

Au Gaverbeek, le départ de Francky Dury n’a jamais été compensé et, pour le coup, on regrettera qu’un des derniers clubs de notre élite aux capitaux belges n’ait pas pu se maintenir, faute, là aussi, de vision et de véritable stratégie à long terme. Et dire qu’il y a dix ans de cela, Zulte-Waregem était passé à deux doigts du titre lors d’un match mémorable au Parc Astrid. Concernant Seraing, on avait compris depuis belle lurette que les Métallos n’étaient plus la priorité de Bernard Serin, plus soucieux de retrouver la Ligue 1 avec Metz et László Bölöni (sans oublier un Georges Mikautadze en grande forme) que de stabiliser la situation sportive au Pairay. Les trois descendants de cette saison sont connus. Contrairement à la grande majorité des propriétaires, j’ai bien entendu une pensée pour les courageux supporters qui soutiennent encore et toujours leur équipe favorite mais en D1B, véritable mouroir de notre foot pro, les ennuis pour eux ne font malheureusement que commencer. Il faudra clairement s’armer de patience. Je ne peux que leur souhaiter bon courage dans cette nouvelle galère.