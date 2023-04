"Sur 34 journées de championnat, les arbitres ont été confrontés à 973 situations majeures": penalty, carton rouge, deuxième carton jaune, situation de but ou coup franc aux abords de la surface. Au moment de rendre leur décision, et avant une potentielle intervention de l'arbitrage vidéo (VAR), ceux-ci auraient fait le bon choix dans 86,6% des cas, selon l'ancien arbitre international français. Avec 3,17 situations majeures par match, "il y a donc 13,4% de mauvaises décisions rendues." Cela représente 162 erreurs, un peu moins de cinq par journée de championnat.

"C'est beaucoup, probablement beaucoup trop pour certaines personnes", a concédé Bertrand Layec. "L'avantage, aujourd'hui, c'est que ces 162 erreurs soient corrigées par le VAR", a-t-il poursuivi. Selon le PRD, 84% des erreurs ont été en effet corrigées par l'assistance vidéo. "Il resterait donc 26 erreurs manifestes de l'arbitrage, qui ont influé directement ou indirectement sur le résultat." Certaines d'entre elles ont fait l'objet d'une féroce critique, dont le coup de coude de Tajon Buchanan sur Gift Orban, lors du match entre Bruges et La Gantoise, le 26 février dernier.

"Nous reconnaissons nos erreurs, mais nous n'avons pas fait que des erreurs", a tempéré Bertrand Layec. Le département arbitral avait en effet reconnu l'erreur commise par l'arbitre central, M. Lambrechts, et le VAR qui avait choisi de ne pas intervenir.

"Les explications manquent parfois, mais ces phases ne doivent pas effacer le travail effectué. Je considère les erreurs que nous avons commises comme humaines. La pression peut monter parfois", a conclu le directeur technique.

Les fautes de main, au centre des débats du football mondial, occupent les arbitres belges

La faute de main fait débat chez les spectateurs comme les joueurs qui s'interrogent sur l'interprétation de la règle. À l'occasion du point presse organisé par le département arbitral (PRD) de la fédération belge de football, mercredi, son directeur technique Bertrand Layec a tenu à rappeler la loi qui serait appliquée par les arbitres pendant les playoffs, notamment.

"Il y a faute de main quand il y a un mouvement de la main vers le ballon ou lorsque le défenseur agrandit sa surface corporelle. C'est la loi", a entamé l'ancien arbitre international Bertrand Layec. "Nous, arbitres, devons appliquer la règle en fonction des instructions des instances supérieures", soit le Conseil International du Football (IFAB). Les fautes de main sont au centre des débats footballistiques récents, comme en témoignent notamment les réactions à l'issue du match de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester City, le 19 avril dernier, au cours duquel deux penaltys ont été signalés pour cette raison.

Mardi, le Conseil du Football de l'UEFA formulait par ailleurs ses premières recommandations depuis sa création, et celles-ci portaient sur l'interprétation de la règle. Si de nombreux acteurs ont récemment donné leur avis sur le sujet, le chef de l'arbitrage belge a tenu à rappeler les bases sur lesquelles se construisaient les décisions arbitrales dans le football professionnel belge.

"Nous sommes obligés d'appliquer les critères que le législateur nous soumet. L'UEFA n'a pas l'autorité de l'IFAB en la matière", a clarifié Bertrand Layec. L'IFAB régit donc les lois du jeu, et dicte des instructions quant à l'interprétation desdites lois. Chaque saison, les arbitres sont informés quant aux évolutions du règlement, d'ailleurs rendues publiques. "Je pense qu'il est plus simple pour l'arbitre de juger aujourd'hui, avec ces critères", a estimé Layec. "Mais il y a toujours place à l'interprétation."

"Uniformité et cohérence": l'arbitrage belge reçoit les clubs à l'approche des playoffs

Le département arbitral (PRD) de la fédération belge de football avait invité dans ses bâtiments mercredi les entraîneurs et capitaines des clubs engagés en playoffs de Jupiler Pro League afin d'engager une conversation et entamer sereinement la fin de saison. Le directeur technique Bertrand Layec a mis en exergue les objectifs "d'uniformité et de cohérence", maîtres-mots des hommes en noir pour le sprint final.

"L'ambiance de la rencontre avec les coaches et les capitaines était très décontractée et positive. Nous avons eu une vraie discussion", s'est réjoui le patron de l'arbitrage belge. "Cette semaine est peut-être l'une des plus importantes de la saison, avec la finale de la Coupe et le début des playoffs."

Bertrand Layec a présenté les deux objectifs principaux que viseront les arbitres belges à l'aube de cette période critique: "l'uniformité des décisions, et la cohérence de celles-ci sur la longueur" d'une saison. "Si notre ligne technique peut varier d'un arbitre à un autre sur certains éléments, nous avons insisté pour conserver l'uniformité de leurs décisions."

Concernant la cohérence, "sur 306 matches et des milliers de situations, c'est un réel enjeu. La perfection n'existe pas. On exige de l'arbitrage 100% de bonnes décisions, mais il y aura toujours des erreurs. Notre travail est de transmettre les définitions du jeu pour comprendre les décisions qui sont prises." L'ancien arbitre français a néanmoins souligné que "86,6% des décisions-clés" étaient correctement rendues.

L'accent sera mis sur la communication, pendant les playoffs, entre chaque acteur du jeu. Dans ce cadre, le PRD a développé une procédure, qui verra d'abord l'arbitre rencontrer les entraîneurs en avant-match. Une vingtaine de minutes après les matches, le vestiaire arbitral sera également ouvert pour une éventuelle discussion, une fois la tension redescendue. Bertrand Layec espère ainsi instaurer une relation positive entre tous les acteurs du jeu.