Bilal El Khannouss lance les Champions playoffs : “Anderlecht ne me faisait même pas jouer à mon poste…”

Une élégance qui rappelle les plus grands, une limpidité désarmante à trouver les intervalles et une faculté à rendre simple sur le terrain ce qui paraît compliqué : voici les ingrédients du tube de l’année qui a traversé les frontières belges au point de disputer son premier Mondial à 18 ans, 122 jours après ses débuts en pro.

L’âge n’est qu’un chiffre. Et à l’entendre parler, le Genkois tutoie davantage l’âge de la maturité plutôt que la juste majorité. “C’était primordial pour moi d’aller au bout de mes humanités. Dans le football, tout va très vite, dans le bon comme dans le mauvais sens. Tu peux avoir un problème au cœur et devoir subitement arrêter ta carrière. Au moins, avec mon bagage scolaire, je peux reprendre des études de kinésithérapie si un jour, ça ne va pas.”

Au vu de son potentiel, ce n’est pas les bancs de la haute école qui lui sont promis, mais les terrains des plus grands championnats.

Bilal, votre premier but en pro est enfin arrivé ! Qu’avez-vous ressenti à ce moment-là ?

”Je l’attendais depuis très longtemps. Ça me tourmentait de ne pas marquer. On joue au foot pour ça. J’ai senti une vraie libération.”

Chez les jeunes, trouviez vous facilement le chemin des filets ?

”Je ne mettais pas des triplés tous les week-ends. À la fin de la saison, je flirtais avec les 10-15 buts, mais je n’en ai jamais inscrit 40 sur une saison comme les grands buteurs. Après tout, je ne suis pas attaquant.”

Le fait de marquer ce premier but en pro face à Anderlecht, où vous avez évolué de vos 5 à 15 ans, c’était encore plus fort ?

”Honnêtement, ça ne m’a rien fait. Un but, c’est un but. Que je marque contre Anderlecht, Ostende ou Virton, ça ne change rien.”

Les Mauves ne signifient plus rien pour vous ?

”J’y ai joué une décennie. Forcément, cela signifie quelque chose, mais ça fait quatre ans que je suis à Genk. Anderlecht, c’est du passé.”

Avez-vous de la rancœur envers eux ? Avec du recul, c’est insensé que le club n’ait pas cru en vous.

”Ma dernière saison là-bas a été difficile. Je ne jouais pas trop. Et quand j’étais sur le terrain, on me plaçait dans un rôle de milieu défensif, un poste qui n’est pas le mien. C’était difficile à 15 ans de quitter la maison familiale pour rejoindre un environnement inconnu situé à une centaine de kilomètres de chez moi. Ce moment a aussi été compliqué pour mes parents.”

Ils vous ont déconseillé d’aller à Genk ?

”Non. Ils m’ont toujours dit de suivre mon cœur. Ils ne m’ont jamais poussé à jouer au foot. Pour eux, c’était 'si tu veux faire du tennis, fais du tennis. Si c’est du vélo, pratique le vélo. Fais ce qui te plaît''.”

Quel est votre meilleur souvenir de votre passage à Neerpede ?

”Un tournoi à Tokyo. J’avais 14 ans. Notre coach, Tsubo, était arrivé du Japon. Il s’est formé à Anderlecht pendant trois ans. Au bout de la troisième année, il a organisé un tournoi chez lui et il nous a invités. C’est l’une de mes plus belles expériences. Grâce aux Mauves, j’ai visité des dizaines de pays, gagné de nombreux tournois et joué avec plein de bons joueurs. Il n’y a aucune rancune.”

Comment s’est passée votre intégration à Genk ?

”On m’a accueilli par la grande porte. J’ai toujours été aidé et soutenu à l’internat. L’ambiance est plus familiale ici qu’à Anderlecht.”

Cet été, Wouter Vrancken vous a directement fait confiance ?

”Tout a changé avant le match face au Standard en début de saison. C’était une semaine mouvementée. Ito partait à Reims. Lucumi n’était pas sûr de jouer. Dessers se trouvait en instance de départ. Ensuite, Oyen s’est blessé. Le coach est venu me voir en disant qu’il était prêt à me donner ma chance.”

Le stress vous a-t-il gagné ?

”Vraiment pas. Ce n’est que du foot. Je ne ressens pas la pression. Ça se voit sur un terrain. Je profite juste de chaque moment que l’on m’offre.”

Comment peut-on expliquer les moins bons résultats de Genk en deuxième partie de saison ?

”Au début de saison, on avait parfois la chance de notre côté. On frappait sur le poteau et la balle rentrait. Maintenant, elle touche le poteau, la tête du gardien puis elle va en corner (rires).”

Le départ d’Onuachu représente une raison plus rationnelle ?

”Bien sûr. Quel attaquant qui inscrit 33 buts ne manque pas ? Mais on a Ally (Samatta) qui nous fait du bien et Tolu (Arokodare) revient de blessure. Il va beaucoup nous apporter.”

Rater le titre constituerait une déception après avoir terminé la phase classique en position de leader.

”C’est l’objectif. Ce n’est pas le moment de lâcher. Le succès contre Anderlecht nous a fait du bien. Nous sommes prêts pour les playoffs.”

Vous avez perdu contre l’Union et l’Antwerp en phase classique…

”Ce sont deux rencontres où l’on avait le match en main et nous perdons sur des erreurs individuelles. Face à l’Union, il faut se méfier de tous. Les Bruxellois possèdent des joueurs techniques, mais aussi des éléments rapides. Ils sont patients. Ils attendent l’erreur de leur adversaire. La marque de fabrique de l’Antwerp, c’est plutôt les duels et les seconds ballons. Ils font la guerre.”

C’est un rêve de jouer le titre quand on a 18 ans ?

”C’est un rêve d’enfant qui se réalise. J’ai sacrifié beaucoup de choses pour atteindre ce niveau. Quand les autres partaient en vacances, je restais en Belgique pour m’entraîner.”

Vous serez encore à Genk la saison prochaine ?

”Le plan, c’est de rester encore un an ici. Je m’épanouis dans le Limbourg. Après, tout le monde sait que dans le foot, tout peut arriver très vite.”

Quelle est votre destination de rêve ?

”La Liga ! J’apprends l’espagnol en ce moment. Je parle déjà parfaitement français, néerlandais, anglais et arabe. L’Espagne, c’est le vrai football. En Angleterre, City pratique un football comme je l’aime. On dirait qu’ils jouent en Espagne. Ça pourrait me plaire (sourires).”