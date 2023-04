De l’AZ à l’Antwerp, Calvin Stengs retrace son parcours avant la finale de la Coupe : “Je me suis fait opérer aux USA auprès de Zlatan grâce à Raiola”

Elle a élevé, seule, le petit garçon ensorcelé par le basket. Un sport qu’il regarde encore avec des yeux aussi grands que ceux des Looney Tunes. En pleins playoffs de NBA, le sujet revient souvent dans le vestiaire de l’Antwerp. “Vincent (Janssen) est fan des Lakers, Ritchie (De Laet) du Heat, explique Stengs. Moi, j’espère que Golden State l’emporte. J’aime bien Stephen Curry. Je pense que les Bucks vont le faire.”

Mais, entre-temps, Milwaukee a été éliminé par le Heat. À la veille des playoffs de Pro League, mais surtout de la finale de Coupe, Stengs retrace son parcours. De Haarlemmermeer au Bosuil, en passant par la Promenade des Anglais et Pittsburgh.

L’AZ Alkmaar

”Je dois beaucoup à van den Brom”

Ces dernières années, l’académie des bourreaux d’Anderlecht en Conference League monte en puissance. La preuve : l’AZ vient de remporter la Youth League. Stengs y est arrivé à ses 11 ans. La vision et la technique sont spéciales. Le physique a un peu de retard. “Stokkie” (bâton), comme il est surnommé, doit rester une année supplémentaire en U16 quand ses amis montent tous de catégorie. “C’était une période difficile, confie le milieu. J’ai dit à ma mère que je ne savais pas si c’est ce que je voulais. Finalement, l’AZ a bien géré mon cas. Ils regardaient l’âge physiologique. À 15 ans, le mien était celui d’un garçon de 13 ans… Cette saison supplémentaire (chez les plus petits) m’a fait du bien. Puis, j’ai effectué le saut vers les U19 et finalement l’équipe première.”

Qui le lance dans le grand bain ? John van den Brom. “Je lui dois énormément. C’est lui qui m’a permis d’effectuer mes débuts (en mars 2017). Je m’entraînais chaque semaine avec les grands, mais je ne jouais pas tout le temps. Jusqu’aux playoffs d’Eredivisie où, contre Groningen, je monte au jeu et je marque. J’ai ensuite terminé la saison.”

Stengs, ici avec son ami Myron Boadu, est arrivé à l'AZ à 11 ans. ©Orange Pictures

”Raiola a joué un grand rôle, je suis encore en contact avec sa nièce”

La suivante commence de manière cauchemardesque : avec une déchirure des ligaments croisés dès le match d’ouverture contre le PSV. Un drame. Reste que cette blessure marque symboliquement le début de sa collaboration avec le regretté Mino Raiola. “Lui aussi a joué un grand rôle dans ma carrière. Je ne travaillais pas encore avec Mino au moment où je me suis blessé. Zlatan Ibrahimovic et Myron Boadu (un de ses meilleurs amis, qu’il a côtoyé à l’AZ et qui joue à Monaco) étaient partis en Amérique (pour se soigner). Mino et son équipe ont dit au directeur technique de l’AZ que je devais venir aussi.”

L’agent italo-néerlandais, décédé le 30 avril 2022, règle son opération à Pittsburgh. “Alors que nous ne collaborions pas encore. Un an après, j’ai changé d’agent. Raiola et José Fortes Rodriguez travaillaient ensemble. Je suis encore en contact avec sa nièce qui a repris ses affaires.”

Nice

”Le soleil, c’est chouette, mais secondaire”

Remis sur pied pour la fin de l’automne 2018, Stengs réintègre le groupe de van den Brom progressivement. Cette campagne est celle de la réadaptation. Les deux suivantes sont celles de l’explosion où il forme un trio redoutable avec son pote Boadu et Oussama Idrissi. Le flanc droit enchaîne les buts et les assists. De quoi convaincre Nice de déposer 15 millions € sur la table en 2021.

Sur la Côte d'Azur, son temps de jeu reste limité. “Cela ne s’est passé pas comme je le voulais. J’ai dû m’adapter à un nouvel environnement. Je n’ai pas atteint le niveau que j’atteins ici, à l’Antwerp. Après, je m’y sentais bien. Changer d’air était rafraîchissant. Le soleil ? C’est secondaire (rires). Ma famille et mes amis en ont surtout profité.”

Stengs a été transféré à Nice contre 15 millions € en 2021. ©Panoramic

”Si ce qui est reproché à Galtier est vrai, c’est désolant”

À Nice, Stengs a travaillé sous les ordres de Christophe Galtier. L’actuel coach du PSG est accusé d’avoir tenu des propos racistes (”On ne peut pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe”) dans un échange de mails avec l’ancien directeur technique du Gym, Julien Fournier. “Je ne sais pas si c’est vrai, indique Stengs. Si c’est le cas, ce serait désolant. Mais, de mon côté, je n’ai rien remarqué, non. Nous avions une relation normale.”

Après un an à peine dans le Sud, Stengs a décidé de plier bagage. “J’ai reçu un signal : 'Tu peux rester, mais tu peux aussi partir.' Dans ce cas-là, tu as le sentiment que le club doute de toi. Et puis l’Antwerp est venu toquer à la porte. Il y a eu des contacts avec Feyenoord. Mais c’était assez tôt durant le mercato. Je me disais que je pourrais encore recevoir ma chance à Nice. J’ai même commencé les quatre premiers matchs de Ligue 1. Puis, ils ont attiré Nicolas Pepe d’Arsenal…”

L’Antwerp

”Van Bommel a encore une part de joueur en lui”

Stengs a donc renforcé la colonie néerlandaise au Bosuil. Sous l’impulsion de Marc Overmars et de Mark van Bommel. “Je ne les connaissais pas avant d’arriver, mais mon agent bien. Van Bommel travaille justement avec les mêmes intermédiaires. Le contact a vite été établi. Ils ont naturellement eu une influence. Ça a cliqué directement avec le coach. Il m’accorde beaucoup de confiance. Tout entraîneur se met évidemment au-dessus du groupe. Mais c’est vrai que Mark est toujours encore un peu joueur. Il a encore ça en lui (rires).”

Et, coïncidence ou pas, Stengs retrouve des couleurs dans une position similaire à celle qu’occupait autrefois son coach. Fini le flanc droit, place à l’entrejeu, parfois même juste devant la défense. “À la suite d’une blessure, Mark m’y a mis lors d’un amical. Le plan a bien fonctionné. Le coach m’a dit, avant le match contre le Standard en Coupe, que j’y jouerai à nouveau avec Arthur (Vermeeren). On a gagné 4-1. Si c’est ma meilleure position ? Je pense bien.”

”Arthur ose répondre à mes blagues”

En dehors des terrains, l’ambiance est au beau fixe au Great Old. Stengs rigole bien avec Vermeeren, avec qui il forme un des duos les plus complémentaires du Royaume. “Dans le vestiaire, nous faisons pas mal de blagues à deux. C’était déjà le cas avant même que nous jouions l’un à côté de l’autre. Tout le monde connaît ses qualités sur le terrain. Il s’affirme en dehors aussi. Au début, je le charriais et il ne répondait pas trop. Et au fur et à mesure, il a pris confiance.”

Son “partner in crime” reste Vincent Janssen qu’il a très brièvement côtoyé à l’AZ. “Mais lui ne s’en rappelle pas (rires). Il était meilleur buteur d’Eredivisie, c’était 'le' gars à l’AZ. Moi, je n’étais que le petit jeune.”

Aujourd’hui, les deux compatriotes passent beaucoup de temps ensemble. “Nous allons manger avec nos femmes. Nous regardons la NBA l’un chez l’autre. Nous jouons aussi à la Playstation.”

À l'Antwerp, Stengs s'entend à merveille avec Vincent Janssen, son compatriote. ©GVG

La vie de papa

”Le grand-père, Frank de Boer, vient plus souvent”

Depuis le 28 février, Stengs a cependant moins de temps pour jouer à la console. Lui et sa compagne, Beau de Boer, ont accueilli Saint, leur premier enfant. “Mais il dort beaucoup donc j’en profite pour parfois allumer la Playstation quand même. J’ai de la chance, tous ceux qui sont passés à la maison me disent que le petit est très calme.”

Parmi eux, Frank de Boer. L’ancien international néerlandais, passé par le Barça et l’Ajax, n’est autre que le grand-père de Saint. “La belle famille vient régulièrement. Plus souvent désormais depuis la naissance de petit. Ils nous appellent beaucoup, mais plus pour nous parler, plutôt pour avoir des nouvelles de Saint (rires). Bien sûr qu’on discute de foot vu son vécu, mais ce n’est pas le seul sujet.”

Le fait que de Boer, sélectionneur des Oranje de septembre 2020 à juin 2021, n’ait pas fait appel à Stengs pour le dernier Euro donne-t-il lieu à des moments gênants lors des repas de famille ? “Non, à l’époque, moi-même je ne pensais pas avoir le niveau pour être appelé.”

Il ne pense d’ailleurs plus trop à l’équipe nationale en ce moment. Et ce, même si Ronald Koeman, qui lui a offert sa première cap en 2019, est de retour. “Ça fait déjà un moment que je ne fais plus partie du groupe. Je me concentre sur l’Antwerp et on verra ce qui vient.”

La Coupe, le titre et l’avenir

”Théoriquement, j’ai déjà perdu trois finales donc…”

Ce dimanche, Stengs aura l’occasion de soulever son premier trophée quand l’Antwerp affrontera Malines en finale de la Coupe. “J’ai perdu deux finales de Coupe avec l’AZ, même si une fois j’étais blessé et l’autre fois j’étais resté en tribunes. L’an dernier, avec Nice, nous nous sommes inclinés en finale de Coupe de France. Donc, trois finales, trois défaites… Ce serait beau de changer la tendance (rires).”

Trois jours après à peine, les Anversois aborderont les Champions playoffs, avec seulement deux points de retard sur l’Union SG et Genk. “Pensons d’abord à la finale de Coupe, tout le monde est concentré là-dessus. Quand je me balade en ville, tout le monde me le rappelle.”

Il faudra ensuite réfléchir à l’avenir puisque Stengs n’est que prêté au matricule 1. Overmars et compagnie ont tout de même négocié une option d’achat dans l’accord avec Nice. “Je ne sais rien à ce propos pour le moment. Si ce n’est qu’en juillet, je devrai me pointer à Nice. J’ai mon mot à dire, bien sûr, mais ça dépendra des clubs.”

Et peut-être de la fin saison de l’Antwerp.