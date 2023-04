En 1992, Malines et l'Antwerp s'affrontaient en finale de Coupe de Belgique: ballon entre les tombes, bisou à l’arbitre et striptease

L'équipe de l'Antwerp qui a débuté le match. Debout: Svilar, Smidts, Claesen, Van Rethy, Jakovlevic, Broeckaert. Accroupis: Czerniatynski, Lehnhoff, Van Veirdeghem, Kiekens, Emmerechts.

Le 7 juin 1992, 20 000 habitants de la province d’Anvers font le déplacement vers la côte. Non pas pour passer le week-end de la Pentecôte à la mer (il fait presque 30 degrés), mais pour assister à la finale de la Coupe à l’Olympiastadion de Bruges, qui dispose de 20 000 places assises. Vu les travaux de rénovation au Heysel, l’Union belge doit organiser la finale ailleurs pendant quatre saisons de suite. Anderlecht (en 1993 et 1995) et le Standard (en 1994) seront les prochains hôtes.

Malines partait avec le statut du favori

Trois jours avant le début de l’Euro 1992 (sans la Belgique, pas qualifiée) Malines est favori pour la finale. L’équipe du coach Georges Leekens a encore quelques grands noms dans ses rangs, comme Michel Preud’homme, Philippe Albert et Marc Emmers. Ces deux derniers vont disputer leur ultime match au KV où l’homme d’affaires John Cordier a décidé de ne plus investir, avant de partir à Anderlecht.

Mais le Malinois qui attire tous les regards reste Cisse Severeyns, pur produit de l’Antwerp qui ne cache pas que le Great Old demeure le club de son coeur. Il prépare le match en partageant un secret avec Eddy Wauters, président de l’Antwerp : cela fait plusieurs mois que les deux parlent d’un retour au bercail. Mais ce n’est pas la raison pour laquelle Leekens le met sur le banc. Il opte tout simplement pour le duo d’attaque Arambasic – Eykelkamp.

Côté anversois, trois joueurs sortent du lot. L’Allemand Hans-Peter Lehnhoff est un des meilleurs joueurs du championnat. Alex Czerniatynski se refait une santé à l’Antwerp après des aventures à Anderlecht et au Standard. Le but du “bel Alex” contre La Gantoise (1-0) en demi-finale suffit pour la qualification.

Il n'y avait qu'un ballon Diadora de gonflé. Et Albert l'avait dégagé hors du stade...

Et puis, il y a Ratko Svilar. À 42 ans, il est encore le numéro 1 de l’Antwerp, malgré la concurrence avec Stojanovic, vainqueur de la Ligue des champions avec l’Étoile rouge de Belgrade en 1991. Tout comme Severeyns, Svilar a un secret avant le match. Mais, lui, il ne le partage avec personne. “En fait, j’étais blessé, nous dévoile le papa de Mile, qui vit actuellement avec lui à Rome. J’avais une grosse douleur au tendon d’Achille et j’avais une inflammation au genou. J’ai hésité à en parler au staff médical mais je ne l’ai pas fait. On ne joue pas des finales tous les ans. J’ai mordu sur ma chique.”

Kiekens vient d'inscrire le 1-0. Ce n'est que le début d'une fin de match surréaliste.

Pendant la première mi-temps assez monotone, Svilar a un autre pépin physique. Après une collision avec Philippe Albert, il reste allongé sur la pelouse de Bruges. Mais il en faut plus pour éliminer “Winnetou”, son surnom qu’il devait à ses longs cheveux d’Indien. Les supporters de l’Antwerp, eux, ne tolèrent pas qu’Albert ait mis K.-O. leur coqueluche. Chaque fois que l’Ardennais touche le ballon, les 10 000 anversois scandent : “Albert Jeannette !, Albert Jeannette !”

Albert est d’ailleurs à la base d’une scène surréaliste pendant cette même première mi-temps. Quand il dégage le ballon Diadora hors du stade, le match est interrompu pendant de longues minutes. La raison ? L’Union belge, organisatrice du match, n’avait pas prévu de ballons de réserve. Ou du moins : ils n’étaient pas gonflés. Il a fallu aller chercher le ballon entre les tombes du cimetière de Sint-Andries, qui jouxte le stade.

Ce n’est qu’à la 72e que le match commence vraiment. Sur un coup franc, l’arrière droit Wim Kiekens saute haut et trompe Preud’homme d’un excellent coup de tête. Mais, en toute fin de match, Malines obtient ce qu’il mérite : après un long ballon de Clijsters – le meilleur Malinois cet après-midi –, l’Australien Arambasic trompe Svilar de près.

Czernia avait enlevé ses chaussures et bas avant la série de tirs au but. Il a dû les remettre.

En début des prolongations, Malines poursuit sur sa lancée. Via un tir joliment brossé, le Néerlandais Eykelkamp est à la conclusion d’une belle combinaison dans le rectangle anversois. Mais les efforts commencent à peser pour les Malinois. Dans le four de Bruges, plus de la moitié de l’équipe a des crampes. Eykelkamp est la principale victime, mais les deux remplacements autorisés ont déjà été effectués.

Trois minutes avant la fin des prolongations, Michel Preud’homme commet une des rares erreurs de sa carrière dans un match clé : il ne parvient pas à repousser un centre à ras du sol pourtant pas puissant du Mauritanien Willy Vincent, monté au jeu pour Nico Claesen, blessé. En vrai renard de surface, Czernia ne laisse pas passer cette occasion. Tout au long des 120 minutes, Czernia en aura fait voir de toutes les couleurs au jeune Davy Gijsbrechts.

Vingt-et-un tirs au but

Czernia n’est toutefois pas candidat pour un des penalties, vu que son ami Preud’homme le connaît trop bien. Il enlève ses bas et ses chaussures de foot et s’assied dans le rond central pour assister à la série de tirs au but, qui a lieu devant les fans de Malines.

Mais après les ratés de Vincent et Van Rethy côté Antwerp et Eykelkamp et Emmers côté Malines, on en est à 5-5 après sept tirs au but. Czernia n’a pas le choix. Il doit remettre ses bas et ses chaussures. Dans les tribunes, son épouse ne tient plus. Quand son mari se déplace vers le point de penalty, elle va aux toilettes et ne voit donc pas que son Alex trompe son pote Preud’homme, qui avait d’ailleurs converti le premier tir au but de la série.

Claesen et Lehnhoff font leur tour d'honneur.

Après 20 tirs (8-8), il ne reste plus que deux joueurs qui n’ont pas botté : Svilar pour l’Antwerp et Clijsters pour Malines. Selon Leekens, Clijsters lui avait dit qu’il ne voulait en aucun cas tirer. Mais il n’a donc pas eu le choix. Svilar bat Preud’homme avec un tir dans la lucarne droite et sauve ensuite la frappe de Clijsters en plongeant vers le coin gauche (de la perspective du tireur), où il avait déjà arrêté les tentatives d’Eykelkamp et Emmers. “J’avais déjà botté un penalty dans ma vie, nous explique Svilar. Celui de la montée de mon premier club yougoslave en D1 en 1971. Et mes trois arrêts ? J’ai choisi ce coin-là parce qu’il s’agissait de droitiers.”

guillement L'arbitre Costantin m'a demandé pourquoi je lui faisais la bise. Il était le premier que je croisais.

C’est le début du Ratko-show. D’abord, il se déplace vers l’arbitre Costantin, qu’il prend dans ses bras en lui faisant la bise. Svilar : “Il m’a dit : 'Pourquoi moi ?' J’ai répondu : ''Parce que tu es la première personne que je croise.' Si cela avait été Leekens, c’est lui qui aurait reçu une bise.”

Ensuite, Svilar commence un striptease. Il donne son maillot jaune et noir à un ami et offre son short, ses bas, ses chaussures et ses gants à d’autres supporters. Il rentre au vestiaire en slip et en… boitant. Après l’euphorie, la douleur à son genou et à son tendon d’Achille refait surface. Les autres plus grands fêtards sont Nico Claesen (qui met la casquette d’un supporter), Czernia (qui fait un tour d’honneur avec un ourson blanc et rouge et une écharpe), Hans-Peter Lehnhoff et l’entraîneur Walter Meeuws. Bouteille de champagne en main, Meeuws n’est pas le genre de coach qui reste à l’arrière-plan comme le faisait un Ariël Jacobs, par exemple.

Philippe Albert, lui, jure qu’il prendra sa revanche sur les supporters qui l’ont insulté tout au long du match. Il devra attendre deux ans : en 1994, Antwerp – Newcastle se soldera sur 0-5 et Newcastle – Antwerp sur 5-2.

Mais ce 7 juin 1992, c’est l’Antwerp qui est à la fête. Des milliers de supporters accueillent le car au Bosuil. Emmenés par Papa Svilar, les joueurs se lâchent dans le quartier festif de la ville. La première d’une longue série de sorties cette semaine-là. “Je n’ai jamais fêté une victoire comme celle-là”, dira Czernia.

guillement Cette finale, je l'ai perdue volontairement avec Malines pour pouvoir aller à Wembley avec l'Antwerp l'année suivante.

Dans un karaoké dans le centre-ville, Svilar soigne le spectacle, même s’il ne connaît pas les chansons flamandes. Son dernier verre de cognac (”Je n’aime pas la bière”), il le boira dans un café près de l’hôtel de ville pendant que les gens vont vers leur boulot.

À la même heure, à Bree, la petite Kim se réveille avec des sentiments mitigés. Elle est heureuse d’inviter ses petit(e) s ami(e) s pour fêter son neuvième anniversaire en ce lundi de la Pentecôte. Mais elle est triste de voir son papa si abattu.

Le coéquipier de Clijsters, Cisse Severeyns, est moins déprimé. Le 1er août, il signera à l’Antwerp, en location. Et cette saison-là, il atteindra la finale de la Coupe des Vainqueurs de Coupe, dans laquelle il marquera contre le Parme de Georges Grün. Mais son but ne suffira pas (défaite 3-1 à Wembley).

C’est une des blagues que le Cisse raconte souvent. “Cette finale de la Coupe contre l’Antwerp, je l’ai perdue volontairement. Je savais que j’irais à Wembley avec l’Antwerp l’année d’après.”