Enock Agyei vit un avril inoubliable : “Kompany pourrait lui donner une chance en Premier League dès l’an prochain”

8 avril : première titularisation en Pro League

Agyei a déjà connu des titularisations dans le monde pro mais c’était en D2 avec les U23 d’Anderlecht. Cette fois, il débute dans l’élite avec Malines, sur la pelouse de Louvain. La défaite est sévère (4-1) mais le gamin, acheté par Burnley puis prêté dans la foulée au KaVé jusqu’en fin de saison, ne quittera plus le onze. “Avec Hairemans en soutien d’un duo Storm et Enock, Defour a trouvé une formule qui marche, explique Sylvester. Enock a fait des débuts en D1 corrects, mais il peut mieux faire. Il peut apporter autre chose offensivement. Il a toujours été habitué à jouer dans une équipe de possession et il doit s’adapter à un autre foot. Mais c’est un premier pas très intéressant. Defour lui parle beaucoup et l’aide dans sa progression. ”

23 avril : victoire à Anderlecht, son club formateur

Un match sans enjeu pour Malines contre le RSCA mais le KaVé ne lâche rien en pleine préparation de sa finale de Coupe avec une victoire à Anderlecht (2-3). Agyei joue les 63 premières minutes et fête son premier succès en D1 comme titulaire. “C’était bizarre de le voir jouer au Lotto Park dans un autre maillot que celui d’Anderlecht, avoue Sylvester. Si on m’avait dit ça il y a quelques mois, je n’y aurais pas cru. Mais dans le foot, tout peut aller très vite. C’était super de le voir gagner en tout cas, même si Enock a gardé plein d’amis au Sporting. ”

25 avril : déjà promu en Premier League, Burnley remporte le titre

Deux grosses semaines après avoir assuré sa montée, Burnley remporte le titre en Championship. Une magnifique nouvelle pour Agyei qui rejoindra l’équipe de Vincent Kompany cet été, après y avoir signé pour quatre ans et demi le 31 janvier. “Enock fera la préparation estivale puis on verra, détaille Sylvester. Vincent adore son profil, un gaucher qui sait rentrer dans le jeu, comme Benson. Vincent s’en fout de l’âge. Si Enock est bon, il aura sa chance en Premier League. Il le connaît et va lui faire passer un palier. Il doit encore apprendre à faire le bon choix dans le dernier geste. Est-ce que Vincent sera encore là à la reprise des entraînements de Burnley ? Je ne sais pas, mais j’espère parce qu’on a choisi ce club pour lui. ”

Vincent Kompany célèbre le titre de champion en D2 anglaise avec Burnley. Enock Agyei rejoindra le club cet été après son prêt à Malines. ©PA Wire

30 avril : une finale de Coupe pour dire au revoir

La quatrième titularisation d’Agyei pourrait se passer en finale de Coupe de Belgique ce dimanche contre l’Antwerp. “Enock n’est pas nerveux. Il connaît le Heysel pour y avoir déjà joué avec les U23 d’Anderlecht, même si l’ambiance sera très différente cette fois. Il a confiance en lui et il se réjouit d’y être. Il a envie de remercier Malines de lui avoir fait confiance et offert ses vrais débuts en pro. Ce serait magnifique de pouvoir dire au revoir avec un trophée. ”