Paix avec son public et ticket européen : le double enjeu des Play-offs pour les Gantois

En deux matchs, ces objectifs sont partis en fumée. Gand s’est fait éliminer par West-Ham (2-2, 4-1 à Londres) et s’est sabordé à domicile contre les Côtiers (1-2). Ce qui a permis à Bruges de coiffer son rival lors de l’ultime journée (59 points pour Bruges, 56 pour La Gantoise). Un gros coup de massue pour les Gantois qui vont donc disputer les Europe Playoffs le moral dans les chaussettes. Les points désormais divisés par deux, Gand entamera ce mini-championnat en tête (28 pts), devant le Standard (28 pts, mais un demi-point de moins au moment de la division), Westerlo (26 pts) et le Cercle Bruges (25 pts).

Un ticket européen à aller gagner

Dans les cordes, les Buffalos ne doivent pas penser que la saison est terminée. Il reste encore six matchs (potentiellement huit en cas de barrage contre le 4ème des Champion’s Playoffs, si Malines remporte la Coupe ce dimanche contre l’Antwerp) et une place en Europe à prendre. Un objectif plus qu’important pour Gand qui pourrait jouer sur la scène continentale pour la neuvième année consécutive (le club s’est qualifié chaque année pour l’Europe depuis la saison 2015-2016) ! Interrogé en conférence de presse, Hein Vanhaezebroeck a pointé l’importance des prochains matchs “Nous devons prendre le plus de points dans ces Europe Playoffs. C’est notre objectif. Ce ne sera pas facile, mais nous y croyons”. Pour la direction, une accession aux barrages de la plus petite des Coupes d’Europe permettrait tout de même de donner un petit coup de pouce aux finances du club. Qui ne sont pas au beau fixe, comme l’a rappelé le coach de 59 ans. “Ma plus grande erreur est d’avoir suivi la politique de transferts du club en travaillant avec un noyau plus petit. Vu la non-qualification en PO1, les finances ne sont pas bonnes du tout. Faire de bons Playoffs peut nous aider au niveau financier avec l’Europe en ligne de mire”.

Les joueurs vont devoir se réconcilier avec leurs supporters

Le deuxième défi des Buffalos dans ces Playoffs sera de faire la paix avec son public. La défaite contre Ostende a blessé les fans dans leur orgueil. Les Gantois n’ont jamais semblé en osmose avec les leurs cette saison. Une statistique fait tâche : la Ghelamco Arena n’a affiché complet que lors d’un seul match. C’était face à West-Ham, en Conference League. Le fait que ses propres supporters ne soient pas là lors de chaque match dérange l’ancien coach d’Anderlecht, au point de faire une comparaison avec le Club Bruges “Nous étions quatrièmes et le stade n’était déjà pas plein. Mais regardez le Club Bruges. Pensez-vous que s’ils étaient en Playoffs II, il n’y aurait que 15.000 spectateurs ? Abandonner maintenant simplement parce que nous ne sommes pas dans le Top 4 n’est pas la bonne solution”. Un bon moyen donc de motiver ses supporters à revenir au stade dès ce vendredi.

Une victoire contre Westerlo lancerait idéalement les Gantois dans leur quête d’Europe. Et serait la première étape vers une réconciliation avec leur public.