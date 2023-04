Quel ticket européen pour quelle place ? Quel impact aura la finale de la Coupe de Belgique ? Quel calendrier ? Les enjeux des playoffs

1. Le champion en préliminaires

Grande nouveauté : vu les pauvres résultats belges en Europe entre 2017 et 2022, nous étions retombés à la treizième place UEFA. Même si les excellentes performances de cette saison nous permettent de remonter à la huitième pour 2024-25, nous payons les pots cassés et le champion de Belgique 2023 commencera en playoffs (dernier tour préliminaire) et ne sera plus directement qualifié pour les poules de la Ligue des champions.

La bonne nouvelle, c’est qu’il ne devra passer qu’un tour préliminaire et que les qualifications pour les champions et les non-champions constituent deux tableaux distincts, ce qui signifie qu’il ne risque pas d’affronter un gros bras portugais, français ou néerlandais, mais sera confronté à un champion des ligues danoise, tchèque, suisse, grecque ou ukrainienne.

Si notre champion échoue dans ces playoffs (aller : 22-23 août ; retour : 29-30 août), il sera reversé en phase des groupes d’Europa League.

2. Le vice-champion devra passer trois tours et n’est même plus assuré d’être européen

C’est le parcours du combattant qui attend le vice-champion qui commence au deuxième tour préliminaire de Ligue des champions et devra se farcir trois tours pour rejoindre les poules de la C1. Si les adversaires du second tour préliminaire s’annoncent abordables (vice-champions grec, suisse ou ukrainien), on monte d’un cran au troisième tour avec les seconds des championnats écossais, autrichien, néerlandais et les troisièmes portugais voire français. Idem en playoffs.

Si le vice-champion passe le second tour préliminaire, il est alors assuré des poules d'Europa League

Contrairement à la saison passée, il n’y a donc cette fois aucune assurance pour le vice-champion de disputer une phase de groupe européenne car le système en cascade le verrait passer, en cas d’échecs répétés, au troisième tour préliminaire d’Europa League puis aux playoffs de Conference League où une élimination serait rédhibitoire. Mais s’il passe au troisième tour préliminaire de C1, il est alors assuré d’être reversé en poules d’Europa League en cas d’élimination.

3. Gros stress sur les candidats à l’Europe si Malines gagne la Coupe

Et pour les autres ? Tout dépend du vainqueur de la Coupe. Un sacre de Malines mettrait un coup de stress aux équipes des playoffs puisque le barrage européen aurait alors bien lieu entre le quatrième et le vainqueur des “Europe playoffs” (match unique chez le quatrième).

Si l'Antwerp gagne la Coupe, les cinq premiers auront l'assurance d'être européens

Mais si l’Antwerp s’impose ce dimanche 30 avril, tous les membres du top 4 et le cinquième auront l’assurance d’être européens.

Le vainqueur de la Coupe sera qualifié pour les barrages d’Europa League. Il sera reversé en poules de Conference League en cas d’échec. Si l’Antwerp venait à remporter la Coupe et finir à une des deux premières places du championnat, c’est le troisième qui hériterait de ce ticket. Sans quoi, le troisième est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de Conference League, seulement. Le ticket du vainqueur des Europe playoffs ou du barrage européen donne accès au même second tour préliminaire de Conference League, où le club belge fera figure de favori face à des équipes provenant de Pologne, Kazakhstan, Roumanie, etc. C’est nettement moins sûr en playoffs, où un représentant des championnats anglais, espagnol, italien, allemand et français feront figure d’épouvantails.

Le troisième se farcira le barrage européen si…

Cas peu probable mais pas impossible : si Malines remporte la finale de la Coupe et que Genk s’effondre pour terminer quatrième, ce serait le troisième qui disputerait le barrage européen contre le cinquième puisque le vainqueur de la phase régulière (Genk) a l’assurance de recevoir au moins le plus petit ticket européen.

4. Un calendrier impossible

Trois de nos cinq qualifiés devront donc entrer dès le second tour européen. Vu le calendrier post-Coupe du monde exceptionnellement tardif, cette saison se termine le 4 juin, ce qui voudra dire que les vacances seront très courtes pour ces effectifs qui seront déjà sur la scène UEFA le 25 juillet, alors que le championnat belge ne reprend que le week-end suivant.

Si Malines remporte la Coupe, ce serait pire à ce niveau puisqu’il faudrait alors bien organiser le barrage européen le 11 juin, ce qui ne laisserait à son vainqueur que six semaines entre cette date et son premier rendez-vous européen. Comment laisser des congés aux joueurs alors que six semaines, c’était le temps jugé nécessaire pour effectuer une préparation complète, avant. Avant quoi ? Avant que les calendriers ne deviennent démentiels.