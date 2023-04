La chronique de Thomas Chatelle : Steven Defour sur les traces de Conceição… ou de Sa Pinto

Il a gardé les crampons et serait prêt à bondir de son banc pour tacler un adversaire.

À cet égard, il me fait penser à un autre ancien joueur du Standard reconverti en coach, Sergio Conceição, qui n’avait rien à envier à la grinta de Defour. Le Belge s’est d’ailleurs sûrement inspiré de son aîné et ex-coéquipier à l’époque. J’étais loin de me douter que le Portugais serait capable en tant que coach de gérer sa fougue pour transmettre ses idées sans que le message ne soit brouillé. Et pourtant, il est déjà rentré dans l’histoire du club de Porto en tant que coach avec le plus de victoires après avoir convaincu tout le monde à Nantes ! Un parcours d’entraîneur remarquable qui ne l’empêche pas de rester l’homme bouillant dépassant parfois les limites au bord du terrain.

Steven dispose lui aussi de ces qualités de meneur d’hommes capable de transcender un groupe de joueurs et de retirer le meilleur de chacun d’entre eux. Et il a par ailleurs été à bonne école dans l’ombre de Wouter Vrancken, exemple type d’un coach complet qui s’est construit petit à petit. Le danger pour le jeune coach belge serait de se laisser envahir par ses émotions au point d’en perdre ses idées ou en tout cas de ne plus être capable de les transmettre clairement aux joueurs au risque d’y laisser sa légitimité. Un peu à l’image de Ricardo Sa Pinto qui, comme entraîneur, est devenu une sorte de caricature de lui-même…

Steven dispose en tout cas de suffisamment de clés pour grandir dans le costume de coach et d’enlever définitivement ses crampons. À commencer par ce dimanche au Stade Roi Baudouin…