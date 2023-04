Miron Muslic dévoile ses méthodes avant d'affronter le Standard : “Si tu n’es pas organisé, tu en prends trois par match comme Ostende”

Miron qui ? Avec un coach au CV dépourvu d’une carrière de joueur au plus haut niveau et doté de deux uniques expériences de T1 en Autriche, personne n’aurait parié sur les pensionnaires du Jan Breydel pour jouer les Europa playoffs. Depuis qu’il a repris les rênes, lors de la 10e journée de Pro League, les Groen en Zwart sont même la quatrième meilleure équipe du pays. Seul le trio de tête a fait mieux fait mieux que les 44 points pris (sur 75) par le Cercle version Muslic.

Sept mois plus tard, le Cercle pratique l’un des plus beaux footballs de Belgique. Il était temps de découvrir avec le bosno-autrichien son parcours tortueux qui a finalement fait de lui un entraîneur à succès.

Son enfance : “La Bosnie est ma première patrie”

À l’instar de la majorité des enfants bosniens de l’époque, celui qui a fêté ses 40 ans l’an dernier a dû quitter son territoire à cause de la guerre. “J’ai grandi dans un beau pays jusqu’à mes neuf ans et demi puis la guerre a commencé. Nous sommes arrivés en Autriche comme réfugié. Ma famille vit encore là-bas actuellement. La Bosnie est ma première patrie et l’Autriche ma seconde.”

Très vite, Muslic se passionne pour le foot mais l’attaquant comprend rapidement qu’il ne pourra percer comme joueur dans le monde professionnel. “J’ai commencé les cours d’entraîneurs à 23 ans. C’est la meilleure décision que j’ai prise dans ma vie.”

Ses débuts comme entraîneur : “Pendant 8 ans, j’ai bossé à côté comme éducateur dans une école”

Nous sommes en 2006 et le natif de Bihac est bien loin d’imaginer qu’il étrennera un jour les bancs de la Pro League. Devenir coach professionnel ne lui vient même pas à l’idée. “Je ne rêvais pas d’être entraîneur parmi l’élite en Autriche ou en Belgique. Ça me paraissait impossible. Pendant 8 ans, j’ai d’ailleurs bossé à côté du football comme éducateur dans une école.”

Pour ses débuts, l’actuel entraîneur du Cercle commence au plus bas de l’échelle en prenant en charge une équipe de gamins. “Quand tu as joué en équipe nationale, tu ne dois pas passer par là. Je n’avais pas de nom et j’ai dû me former moi-même. Ça me rend fier.”

Une décennie à s’instruire, à graver des échelons qui deviennent de plus en plus vertigineux mais aussi compliqués à franchir au point parfois de le décourager. “J’ai dû attendre mes 33 ans pour passer ma licence pro. Tout est mis en place pour favoriser les anciens pros. Que ce fut dur pour pouvoir être admis à passer l’examen. Il fallait collecter des points. Quand tu as été international, tu reçois 50 points. Si tu as joué en D1 autrichienne, on t’en donne 30. Et quand tu as évolué en amateur comme moi, tu n’en bénéficies que de 5. Je ne parvenais jamais à obtenir les points dont j’avais besoin. Il m’a fallu attendre 10 ans.”

guillement "Tout est mis en place pour favoriser les anciens pros."

Le tournant de sa vie : “Bosser dans une académie ? C’est le meilleur moyen pour appliquer ses idées”

Sa vie change lorsqu’il a l’âge du Christ. En plus d’obtenir son diplôme professionnel, le technicien est convoité par l’académie du SV Ried. “C’est à ce moment-là que j’ai quitté mon boulot. Pendant quatre ans, j’ai pu appliquer mes idées, ma philosophie et la développer tranquillement sans obligation de résultats comptables. J’avais six séances plus le match pour essayer le pressing, le contre-pressing, les attaques à 3 contre 3, le 2 contre 2. C’est vraiment là où je me suis construit. Pas quand je suis devenu entraîneur principal. C’est un conseil que je peux donner aux jeunes et futurs confrères. Si tu peux aller bosser au centre de formation de Genk, de Charleroi ou d’Anderlecht, fonce ! C’est fondamental dans une carrière.”

Son football intensif pousse le Floridsdorfer AC, pensionnaire de D2 autrichienne, à lui donner sa première chance comme T1. “Au bout de cinq mois là-bas, Ried est venu me rechercher pour entraîner en D1.”

guillement "Si tu peux aller bosser dans un centre de formation, fonce !"

Son arrivée au Cercle : “Carlos Avina a tenu parole”

En octobre 2021, Muslic goûte pour la première fois à une expérience hors de l’Autriche. Il débarque au Cercle comme adjoint. “Carlos Avina, le directeur sportif, cherchait un adjoint pour installer une philosophie offensive et un pressing tout terrain. Il y avait 45 CV sur la table. Je l’ai convaincu.”

N’est-ce pas trop difficile de redevenir adjoint quand l’on a goûté aux prérogatives d’entraîneur principal ? “Bien sûr que c’est dur mais Carlos m’avait promis que si je parvenais à réaliser du bon travail, je finirai par obtenir ma chance. Il a tenu parole.”

Sa philosophie : “Tu peux appliquer le football total contre n’importe quel adversaire”

Les chiffres sont éloquents. En Belgique, le Cercle est l’équipe qui gagne le plus de duels aériens et de deuxièmes ballons. Les partenaires de Ueda récupèrent en moyenne le cuir après seulement 6,4 passes de leur adversaire. “Nous sommes l’équipe qui défend le plus loin de son but en Pro League. Il faut appliquer une discipline rigoureuse pour parvenir à collecter des résultats. Si tu n’es pas organisé, tu en prends trois par match comme Ostende.”

Cette philosophie peut-elle être exécuté face à toutes les équipes ? “Tu peux appliquer ce football contre n’importe quel adversaire que ce soit Charleroi, le Standard ou le Bayern. Comme chaque stratégie, tu dois par contre avoir les joueurs pour évoluer comme ça. Si on prend l’exemple de Mazzù, il place un bloc au milieu de terrain et ses transitions offensives sont ultra-rapides. Ça a marché parfaitement à l’Union et à Charleroi mais pas à Anderlecht car il ne disposait pas d’un effectif pour jouer comme cela.”

Ses modèles : “J’aime beaucoup Roger Schmidt”

Dans son enfance, le quadragénaire a d’abord eu une révélation pour Manchester United avant de migrer son amour vers Stamford Bridge. “Je regardais la Premier League quand j’étais jeune. J’étais fan de Ryan Giggs, David Beckham, Dwight Yorke et Peter Schmeichel. Quand j’ai commencé comme coach, c’est le Chelsea de Mourinho qui m’intéressait.”

Vingt ans plus tard, ses inspirations se trouvent ailleurs qu’en Angleterre. L’une d’entre elles a même éliminé le rival brugeois en Ligue des champions. “J’aime beaucoup ce que fait Roger Schmidt avec Benfica au niveau du pressing et du contre-pressing. Le Milan de Stefano Pioli me plaît également.”

La qualification pour les Europa playoffs : “J’avais peur de ce f*cking Felice Time”

Dimanche dernier à Waregem, le Brugeois d’adoption est passé par toutes les émotions. “En première mi-temps, tout était sous contrôle. On mène de deux buts. Ueda marque le 3-0 mais sur le penalty, il glisse et son ballon touche ses deux pieds ce qui est interdit. Et puis, Waregem revient. C’était une vraie folie.”

Si Zulte croit inscrire à son tour le troisième but décisif, le VAR l’annule pour un hors-jeu. Et Somers envoie les Brugeois au paradis. Sans pour autant tranquilliser de suite son entraîneur. “J’avais peur de ce fucking Felice Time (sic), sourit-il. Quand le manager m’a dit que le score n’avait pas bougé à Charleroi, j’ai soufflé.”

Désormais, les hommes de Muslic ne veulent rien s’interdire. “Rien n’est impossible dans le football. Il faut essayer de viser la cinquième place mais en face de nous, il y a trois grosses équipes.”

Si les Groen en Zwart gagnent ce samedi face au Standard, on ne jurerait plus cette fois qu’ils n’y parviennent pas.