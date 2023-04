McKenzie 7

Le défenseur américain a fait le ménage dans la défense brugeoise avec une puissance impressionnante. Sur le corner de Trésor, il s’est infiltré comme un joueur de NBA qui part au dunk. Mignolet n’avait aucune chance. C’est le deuxième but en deux semaines pour McKenzie, qui avait déjà marqué à Charleroi sur un autre assist de Trésor. Défensivement, il a aussi été le plus sûr des arrières centraux limbourgeois.

Trésor 7

Et de 22 ! Trésor a rejoint Strupar dans l’histoire des passes décisives en championnat de Belgique. Encore un assist et Trésor sera le seul détenteur du record absolu. Son corner pour la tête de McKenzie était splendide. Dans le jeu, il a parfois été plus discret mais il s’est aussi signalé par un joli solo terminé par une frappe au-dessus.

El Khannouss 7

Assez discret avant le repos, El Khannouss a brillé en seconde période. Un replacement tactique de Vrancken qui a porté ses fruits. Si Genk a largement dominé le Club lors des 45 dernières minutes, le Marocain n’y est clairement pas étranger, même s’il n’est pas dans les stats offensives du match.

Trois Brugeois sous la loupe

Vanaken 5

Un très joli but en début de rencontre qui venait couronner un excellent premier quart d’heure où il jouait très bien entre les lignes. On a cru retrouver la forme du Diable mais il s’est petit à petit éteint. Il a plus discuté avec l’arbitre que créer du danger.

Skov Olsen 6

Le Danois a mis le feu dans la défense limbourgeoise, en plus de son assist pour Vanaken. Quand il joue ainsi, il est quasi impossible à arrêter en Belgique. Mais il n’est pas à 100 % physiquement et ça s’est vu. Il n’a pas pu briller longtemps et c’est tout le Club qui l’a payé.

Lang 3

Il n’a pas réussi à être important dans la zone offensive. Il a passé son temps à chercher la faute en se roulant par terre. Il n’a amené qu’un bon coup franc grâce à ses infiltrations (gâché par Rits). Il a pris un carton pour une charge trop violente sur El Khannouss et il est directement responsable de l’égalisation genkoise en oubliant de suivre Munoz. Très loin de son niveau des dernières semaines.