Début de match calme entre l'Antwerp et Malines (DIRECT)

L'Antwerp et Malines présentent d'ailleurs de belles performances récentes dans cette compétition. Le Great Old l'a gagné en 2020 et le KV en 2019.

Le match sera également très scruté par toutes les équipes présentes en play-offs qui soutiendront l’Antwerp. En effet, une victoire anversoise entraînerait l’annulation du barrage entre le quatrième des Champions playoffs et le vainqueur des European playoffs.